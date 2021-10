Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft aangekondigd dat de Nova 9 in Europa wordt gelanceerd, waarmee een einde komt aan een stille periode in de regio waar de Mate 40 Pro hier pas in de afgelopen 12 maanden is uitgebracht.

Het is de nieuwste in een lange lijn van Nova-telefoons en bevindt zich net onder zijn vlaggenschip Mate- en P-serie telefoons , en het wordt de Nova 9 genoemd.

De telefoon – eerder aangekondigd in China – heeft een aantal functies die je normaal gesproken zou associëren met vlaggenschiptelefoons, maar wordt aangedreven door een 4G Snapdragon 778-processor, waardoor hij ergens in de buurt van de bovenkant van de middenklasse-markt ligt.

Qua ontwerp lijkt het enigszins op de Huawei P50 met een groot pilvormig camera-uitsteeksel met een opvallende ring rond de primaire camera.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday deals in de VS vind je hier Door Maggie Tillman · 21 October 2021

Die primaire camera heeft een enorme RYYB-sensor van 50 megapixels en heeft een 9 MP ultrabrede camera als sidekick, evenals diepte- en macrosensoren.

De telefoon is indrukwekkend strak met een dikte van slechts 7,77 mm en een gewicht van 175 gram, met een Starry Flash-afwerking aan de achterkant die op de een of andere manier sprankelende, reflecterende elementen combineert in een matte afwerking.

Aan de voorkant vind je een groot 6,57-inch OLED-scherm met prestaties op vlaggenschipniveau. Dat wil zeggen dat het 10-bits kleuren ondersteunt met 120 Hz verversingsfrequenties en HDR10-ondersteuning. Het beschikt ook over 300 Hz aanraaksampling, om het echt responsief te maken.

Aan de bovenkant is het schermoppervlak geperforeerd door een enkele 32-megapixelcamera met perforatiegaten die 4K-video kan opnemen en bokeh-zelfportretten mogelijk maakt.

Wat de batterij betreft, dat is een cel met een capaciteit van 4300 mAh die ook snel kan worden opgeladen. Met Huaweis 66W SuperCharge kun je hem in slechts 38 minuten volledig opladen.

Zoals de meeste moderne Huawei-telefoons draait het een Google-loze versie van EMUI. In het bijzonder is dat EMUI 12 gebouwd op HarmonyOS.