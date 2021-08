Huawei krijgt certificering voor telefoonoplader van 100 W

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei is geen onbekende om gelijke tred te houden met de concurrentie, en het ziet ernaar uit dat het binnenkort zal toetreden tot de 100W oplaadclub (een die in dit stadium slechts een paar leden heeft).

Het is net gecertificeerd in China voor een nieuwe 100W-oplader voor zijn telefoons of andere apparaten, wat bevestigt dat het waarschijnlijk werkt aan een apparaat dat kan profiteren van die brute kracht.

Immers, ondanks de recente onthulling van de P50 en P50 Pro , kan geen van beide smartphones het opladen van 100 W aan, wat geen kritiek is. Honor valt op doordat hij die rubicon heeft overgestoken, met zijn eigen 50 Pro die het wattage weet te temmen.

Een mogelijke interpretatie is dat Huawei een 50 Pro+-model van zijn nieuwste telefoons achterhoudt, een die misschien nog enkele geavanceerdere functies bevat, waaronder astronomisch opladen. We zullen moeten wachten om meer van Huawei te horen voor officiële bevestiging, of zelfs iets officieels.

Aangezien 65W snelladen tot nu toe Huwaeis limiet was, is dit een logische stap, maar ook een vrij omvangrijke. Toch kan een krachtige oplader geen kwaad, op voorwaarde dat hij slim genoeg is om apparaten met een lager vermogen niet te verbranden.