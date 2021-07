Huawei P50-serie wordt officieel gelanceerd in China

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft de Huawei P50 en P50 Pro aangekondigd tijdens een evenement in China, waarmee het zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone op de wereld loslaat.

Voorafgaand aan de lancering hadden we die grote camera-array aan de achterkant van de telefoon gezien en nu is dat volledig onthuld, met twee grote openingen met een reeks lenzen, sensoren en flitsers.

Dat is wat echt opvalt aan deze telefoon, want grote cameras zijn er om te blijven. Huawei wil de camera-ervaring een boost geven met wat het Huawei XD Optics noemt, samen met de XD Fusion Pro Image Engine, die zegt dat het meer doet om je levensechte kleuren te geven, verloren details te herstellen en je betere resultaten te geven.

Laten we bij de cameras blijven waar Huawei de P50 Pro mee heeft uitgerust. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, f/1.8 met OIS, ondersteund door een 40 megapixel monochrome camera.

Dan is er een ultragroothoeklens van 13 megapixels en tot slot de telelens van 64 megapixels, met 3,5 mm optische zoom en maximaal 200x digitale zoom.

Er is een enkele 13-megapixel selfiecamera in een gaatje in het scherm.

Dat scherm is een 6,6-inch OLED, met een verversingssnelheid van 120 Hz en 300 Hz aanraaksampling, met een resolutie van 2700 x 1228 pixels. Het buigt naar de randen toe.

In het hart van de telefoon zit de Kirin 9000, hoewel het erop lijkt dat er ook een Snapdragon 888-versie zal zijn. We weten niet precies wat je waar krijgt.

Er zal 8 GB RAM zijn met 128/256/512 GB opslagopties, met ondersteuning voor NM-kaarten. Er komt ook een 12GB RAM-versie met 512GB.

De batterijcapaciteit is 4360 mAh met 66 W bekabeld opladen en 50 W draadloos opladen, hoewel je die opladers apart moet kopen om die snelheden te krijgen.

We gaan verder met de Huawei P50, dit is een kleiner apparaat, met een plat OLED-scherm in plaats van gebogen, van 6,5 inch en met een verversingssnelheid van 90 Hz. Het heeft dezelfde resolutie van 2700 x 1224 pixels.

Het wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888, opnieuw met 8 GB RAM en 128/256 GB opslagopties en ondersteuning voor NM-kaarten.

Er is één sensor minder aan de achterkant - met de monochrome sensor weggevallen - waardoor je een 50-megapixel hoofdcamera, 13-megapixel ultragroothoekcamera en 12-megapixel telefoto hebt, met 5x optische zoom en digitale zoom tot 80x - dus een totaal andere telefoto regeling ook.

Er is een batterij van 4100 mAh en opnieuw ondersteuning voor bekabeld opladen van 66 W.

Beide telefoons draaien op HarmonyOS 2 en hebben allebei een IP68-classificatie.

Tot nu toe hebben we alleen de details van de Chinese website en is er geen sprake van 5G, we weten ook niet hoe de internationale release eruit zou kunnen zien of de prijzen - maar we zullen updaten zodra we het weten.

Correcties - [29/07/2021] Bijgewerkt om 200x en 80x digitale zoom weer te geven.