Huawei P50 Pro 4G-specificaties volledig uitgelekt aan de vooravond van de lancering

(Pocket-lint) - Er zijn veel geruchten geweest over de aanstaande Huawei P50-modellen , maar als we dit lek mogen geloven, hebben we nu misschien de volledige specificaties van een van de modellen.

De details zijn afkomstig van Ishan Agarwal, die een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd voor het nauwkeurig onthullen van details van apparaten vóór de lancering.

De details kwamen overeen met een aantal bestaande lekken – maar het ding om op te merken is dat dit voor een 4G-versie van de handset is. We verwachten dat de 5G-versie de belangrijkste versie is die Huawei pusht, waarbij de 4G misschien bestemd is voor markten waar 5G nog niet is uitgerold.

Dat is een detail dat ons nog steeds ontgaat: hoewel de Huawei P50-serie naar verwachting op 29 juli wordt gelanceerd, lijkt het erop dat het een lancering in China is zonder iets op andere markten te horen.

Hier is hoe de specificaties van de Huawei P50 Pro 4G zich ontvouwen.

De telefoon heeft een 6,6-inch OLED-scherm met een resolutie van 2700 x 1228 pixels, een verversing van 120 Hz en een aanraakfrequentie van 300 Hz.

De kracht komt zoals verwacht van de Kirin 9000, met 8 GB RAM en 256/512 GB opslagopties, met ondersteuning voor maximaal 256 GB NM-kaartuitbreiding.

Er zal een batterij van 4350 mAh zijn, met 66 W bedraad en 50 W draadloos opladen, met USB C aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon meet 158,8 x 72,8 x 8,5 mm en heeft een IP68-waterdichtheid. We weten momenteel niet van welk materiaal het zal worden gemaakt, maar we vermoeden een glazen omhulsel aan de achterkant.

Wat betreft de cameras, er zal een 50-megapixel f/1.8-hoofdcamera met OIS zijn die wordt ondersteund door een 40-megapixel monochrome lens, een 64-megapixel f/3.5 telefoto met OIS met 3,5x optische en 13-megapixel f/2.2 ultrabreed.

Men denkt dat de monochrome lens is ontworpen om de resultaten van de hoofdcamera te verbeteren door meer gegevens te leveren, iets wat Huawei sinds de P9 aan en uit heeft gebruikt.

De optische zoom zal naar verwachting tot 100x digitale zoom bieden.

De selfiecamera is naar verluidt 13 megapixel f.2.4.

Natuurlijk weten we niet of de 4G-versie anders zal zijn dan de 5G-modellen die Huawei naar verwachting zal aanbieden – en dit is het Pro-model – we verwachten ook een gewone P50 en een P50 Pro Plus.

Zoals we al zeiden, verwachten we dat de telefoons worden aangekondigd tijdens een evenement in China, het is niet te zeggen of en wanneer er een bredere lancering zal zijn.