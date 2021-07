Huaweis P50-camera zou levensechte kleuren vastleggen in de nieuwste teaservideo

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft bevestigd dat de releasedatum van zijn vlaggenschip P50-telefoon 29 juli is, zoals verwacht, hoewel dat alleen voor China is. Wat het in zijn nieuwste video plaagt, is een interessante camera-update. In een eerdere video werden eerder enkele delen van de nieuwe camera-opstelling getoond, maar deze nieuwe zinspeelt op het kleurpotentieel van de nieuwe cameras.

Elke camera moet een beeld maken en dat beeld interpreteren voor een scherm. Velen verhogen de verzadiging om onze ogen aan te spreken, terwijl sommigen, zoals Apple, de neiging hebben om te streven naar een meer realistische toon. Huawei claimt dat zijn P50 levensechte kleuren zal hebben. Dus wat je met je eigen ogen ziet, wordt naar het scherm getransporteerd.

Zoals Huawei het uitdrukte: "What you see is what you get", wat veelbelovend is, aangezien Huaweis cameras meestal tot de beste behoren. Het gerucht gaat dat de P50 een drievoudige camera-opstelling heeft met een Sony IMX707-hoofdlens, een 3x telelens en een andere Sony IMX600-sensor. Deze laatste informatie is te danken aan @RODENT950 . Er zijn ook de details van de opstelling van de Pro, met dezelfde IMX800-hoofdsensor, een OV64A 5X-periscoop en een nieuwe ToF-sensor.

De eerste teaser toonde de Leica-branding op de zijkant van de cameras, met "VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH" ernaast gedrukt. Gelukkig kunnen we het technische jargon ontcijferen om te lezen dat het een Vario-Summilux-lens is van Leica en een diafragma zal hebben dat tussen f/1.8 en f/3.4 ligt.

We hebben eerder alle geruchten over de algehele afmetingen en details van de P50 (evenals de P50 Pro en P50 Pro+) behandeld, dus kijk hier voor meer informatie over het potentieel van Huaweis nieuwste.