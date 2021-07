Aankomende Huawei-telefoonset om een camera aan de voorkant onder het scherm te introduceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een toekomstige Huawei-telefoon zou een camera aan de voorkant onder het scherm kunnen hebben. Het is onwaarschijnlijk dat dit de binnenkort aangekondigde P50 en P50 Pro zullen zijn, omdat we denken dat die apparaten eind juli zullen worden gelanceerd.

We verwachten echter dat apparaten met cameras onder het scherm binnenkort hun debuut zullen maken. De eerste zal hoogstwaarschijnlijk de aanstaande Samsung Galaxy Z Fold 3 zijn, die op 11 augustus op Galaxy Unpacked zal verschijnen.

Deze laatste informatie over de lancering van Huawei komt van LetsGoDigital die dit patent spotte dat dateert van eind 2020 en is voor een telefoon met een drievoudige camera aan de achterkant (de patentdocumentatie is nog maar net vrijgegeven). De handset heeft geen inkepingen of schermponsen aan de voorkant en is een volledig edge-to-edge display.

Er zijn een paar andere ontwerpdetails in de details van de telefoon. Het heeft een hoofdtelefoonaansluiting aan de bovenkant naast een microfoon, terwijl er een andere microfoon aan de onderkant is, evenals een luidspreker en een USB-C-poort. De patentdocumentatie toont de cameralenzen op een aantal plaatsen, maar het is geen belangrijke ontwerpwijziging. Vanwege de specificaties van de telefoon - zoals de drievoudige camera en hoofdtelefoonaansluiting - zou het erop kunnen wijzen dat dit een telefoon uit het middensegment is, maar dat is voorlopig pure speculatie.

