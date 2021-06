Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huaweis zogenaamde Plan B HarmonyOS is in de maak. Het is al gelanceerd op tablets en smartwatches , en nu komt het bijna klaar voor lancering op smartphones.

Hoewel het ongetwijfeld de software zal zijn die dit jaar op nieuwe smartphones wordt gelanceerd, heeft Huawei ook aangekondigd dat zijn software beschikbaar zal zijn als een update voor een aantal oudere telefoons die momenteel met EMUI werken.

Het bedrijf heeft zelfs aangekondigd dat meer dan 100 Huawei-apparaten het komende jaar de software als update zullen krijgen. Die apparatenlijst omvat de Mate 40- en Mate 30-serie, plus de P40-serie en Nova 8.

De lijst met apparaten die de software zullen ontvangen is uitgebreid en bevat zelfs telefoons zo oud als de Mate 9, Mate 10, P10 en P20-serie apparaten, plus vele andere.

Natuurlijk krijgen de nieuwste telefoons het eerst. Huawei heeft verklaard dat het in eerste instantie beschikbaar zal zijn voor de Mate 40, P40 en Mate 30, met andere telefoons later in het jaar. Wat betreft die oudere apparaten, ze zullen het waarschijnlijk in de eerste helft van 2022 krijgen.

In zijn aankondiging prees de fabrikant het vermogen van HarmonyOS om je telefoon tot 36 maanden zo snel en responsief te laten voelen alsof hij nieuw was, dankzij een nieuwe methode van geheugenlees-/schrijfbeheer die erin is ingebouwd.

Het verklaarde ook dat HarmonyOS een langere levensduur van de batterij mogelijk maakt, en gebruikte de Mate 40 Pro als voorbeeld; waarin staat dat het een grafisch intense game genaamd Game for Peace 5,1 uur achter elkaar zou kunnen draaien.

HarmonyOS is Huaweis grote spel om een strak ecosysteem van apparaten te maken. Het is ontworpen om naadloze connectiviteit tussen uw Huawei-telefoon, tablet, horloge, laptop, luidsprekers, hoofdtelefoon en zelfs koelkast mogelijk te maken zonder dat er extra apps of aanmeldingen nodig zijn.

Het wordt ook geleverd met opnieuw ontworpen widgets, waardoor je fragmenten van relevante informatie krijgt - vergelijkbaar met iOS 14 - terwijl je ook sneller toegang hebt tot bedieningselementen voor telefoonfuncties en apps.

Het enige nadeel: het persbericht van Huawei vermeldt voorlopig alleen apparaten in China en heeft niet gespecificeerd wanneer de uitrol naar het VK en Europa zal gaan.

We hebben contact opgenomen met Huawei voor commentaar over wanneer we het hier kunnen verwachten en wat het proces precies zal zijn om te updaten. We zullen dit bericht bijwerken om dat weer te geven als en wanneer we iets van de fabrikant horen.

Geschreven door Cam Bunton.