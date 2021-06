Bekijk hier de productlancering van Huaweis HarmonyOS!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een aankondiging op korte termijn heeft Huawei bevestigd dat het een livestream voor productlancering zal houden onder de titel Huawei HarmonyOS & Product Launch.

Met de hashtag LiveSmartWithHuawei is het een suggestie van slimme verbonden apparaten, maar er is zo ongeveer genoeg vaagheid in de aankondiging dat er geen manier is om precies te weten wat er wordt aangekondigd.

Het lanceringsevenement begint vandaag om 13:00 uur BST in het VK of 14:00 uur CEST in het grootste deel van Centraal-Europa.

San Francisco, VS - PDT - 05:00

New York, VS - EDT - 08:00

Parijs/Madrid/Berlijn - CEST - 14:00

Dubai, VAE - GST - 16:00

Mumbai, IN - IST - 17:30

Sydney, Australië - AEST - 22:00

Simpel antwoord: je kunt het hier bekijken. Voor uw gemak hebben we de YouTube-livestream bovenaan deze pagina ingesloten. Scroll gewoon naar boven en begin met kijken.

Of, als je liever rechtstreeks naar YouTube gaat, kun je op deze link klikken en de stream bekijken waar deze wordt gehost.

Officiële details zijn momenteel op zijn best vaag. Alles wat Huawei voorstelt, staat in de naam van het lanceringsevenement. We weten dat we HarmonyOS beter gaan bekijken en we krijgen nieuwe vlaggenschipproducten, maar het bedrijf heeft niet gezegd wat die producten zijn.

We vermoeden dat als het een telefoonlancering was, we het zouden weten, dus het is waarschijnlijk dat we nog geen nieuwe P-serie zullen zien. Geruchten hebben aangegeven dat de lancering van de P50 ook later zal zijn dan normaal.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 2 juni 2021

Veelvuldige Huawei-leaker @Rodent950 op Twitter lekt afbeeldingen en hands-on videos van nieuwe horloges en tablets, dus het is mogelijk dat we dat gaan zien in de lancering van vandaag. Maar dat moet nog worden bevestigd.

Wat er ook wordt gelanceerd, het is de moeite waard om te zien, al was het maar om een beter beeld te krijgen van hoe dit nieuwe tijdperk van HarmonyOS eruit zal zien. We hebben er veel over gehoord, maar weinig inhoud om onze tanden in te zetten. We gaan eindelijk goed zien hoe Huaweis post-Google-wereld eruit ziet.

Geschreven door Cam Bunton.