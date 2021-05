Huawei Mate X2 in beeld: de toekomst van foldables is rooskleurig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Welke uitdagingen Huawei de afgelopen jaren ook heeft ondervonden vanuit software- en zakelijk oogpunt, het valt niet te ontkennen dat het op het gebied van hardwareontwikkeling nog steeds baanbrekend is.

Het was een van de eersten die een opvouwbare smartphone in de Mate X bouwde en samen met Samsung en Motorola liet zien dat er in deze categorie wel eens een toekomst zou kunnen zijn.

Het eerste apparaat was ongebruikelijk omdat het een enkele display om het scharnier aan de buitenkant wikkelde. Voor de volgende evolutie heeft het een blad uit het boek van Samsung genomen en in plaats daarvan gekozen voor een intern scherm. We hebben een week doorgebracht met het gebruik van de Mate X2 en het laat zien dat er nog steeds veel hoop is voor de opvouwbare markt.

161,8 x 145,8 x 8,2 mm (uitgevouwen)

161,8 x 74,6 x 14,7 mm (gevouwen)

295 gram

Waar dit verschilt van Samsungs Z Fold 2 is in wezen de grootte. De Mate X2 is - inderdaad - chonky. Het is bijna alsof je twee gewone smartphones op elkaar hebt liggen. Of - technisch nauwkeuriger - anderhalve smartphone bij elkaar.

Dit heeft voordelen. Het 6,45-inch buitendisplay is merkbaar groter dan het scherm van Samsungs alternatief, waardoor het veel meer lijkt op het gebruik van een echte smartphone, terwijl het openen een groot 8-inch bijna vierkant flexibel paneel laat zien.

Als je het opent, is er een mooie animatie als je de juiste achtergrond kiest. De bloembladen die in onze afbeeldingen worden weergegeven, gaan geleidelijk open als u de telefoon opent. Het is veel aandacht voor detail.

Dezezelfde nauwgezette benadering wordt elders in het ontwerp gezien. Het scharnier voelt erg solide aan, net als het frame van de telefoon dat is gepolijst tot een spiegelafwerking, waardoor de hele telefoon eruitziet als iets waar de fabrikant echt om gaf. Het is fantastisch goed in elkaar gezet. Het is ver verwijderd van sommige vroege flexibele telefoons.

Evenzo is er, wanneer het gesloten is, geen spoor van een opening bij het scharnier, waardoor het lijkt alsof de twee zijden van het kamerscherm vrijwel gelijk met elkaar zijn gesloten.

Opklapbaar OLED-scherm van 8 inch (2200 x 2480)

6,45-inch omslagdisplay (1160 x 2700)

Kirin 9000 5G-processor + 4500 mAh-batterij

Quad camerasysteem

Beide schermen op deze telefoon zijn kleurrijke en heldere OLED-panelen. Zoals vermeld, is het buitenscherm een 6,45-inch flatpanel, heeft het een resolutie van 1160 x 2700 en is het ook uitgerust met vernieuwingsfrequenties van 90 Hz. Het interne flexibele display is een 8-inch paneel met een resolutie van 2200 x 2480 verdeeld over een groot, bijna vierkant oppervlak.

Zoals displays gaan, is het ook moeilijk te bekritiseren. Het zijn levendige, dynamische panelen die een vloeiende animatie bieden. Dat voorscherm is groot genoeg om op zichzelf gemakkelijk te gebruiken. Het is geen secundair scherm, maar eerder een extra, bruikbaar scherm. Voor die keren dat je gewoon op een bericht wilt reageren, snel iets wilt ontdekken of op sociale media wilt browsen, is dat prima.

Het interne display is een van de grootste opvouwbare panelen die we tot nu toe op een telefoon hebben gezien, en dat maakt het veel meer als een opvouwbare tablet dan als een telefoon. Toch zijn er problemen met het schalen van sommige apps van derden. We moesten een aantal games opgeven die waren gedownload van Huaweis AppGallery omdat belangrijke delen van de interface werden afgesneden door de rand.

Daarover gesproken, de dunne randen aan de voor- en achterkant zorgen ervoor dat wat erop wordt weergegeven, een prominente plaats krijgt. Het is niet helemaal van rand tot rand, maar het is dichtbij. De enige onderbreking is de vrij grote dubbele selfie-camera die in het voorscherm is geponst.

Het enige probleem - en een probleem dat nog moet worden opgelost voor opvouwbare telefoons in het algemeen - is de plooi. Het valt niet echt op als je frontaal naar het interne scherm kijkt, maar je kunt het in een hoek zien en het nog steeds onder de vinger voelen wanneer je over het scherm veegt. Hoewel het lang niet zo prominent aanwezig is als oudere schermgeneraties.

Naast die twee selfiecameras heeft Huawei een vlaggenschipkwaliteit quad-systeem achterop gezet. Er is een 50-megapixel primaire camera met OIS, vergezeld van een 12 MP camera met 3x optische zoom, een periscoop 10x zoomcamera en een 16-megapixel ultrabrede camera. Zoals altijd in samenwerking met Leica. Dat is dezelfde primaire camera die in de Mate 40 Pro zit, met dezelfde telelenzen en periscooplenzen. Kortom: het is een toonaangevende camera.

Intern is de Kirin 9000 5G-processor niet alleen snel en efficiënt, dankzij die 5nm-processtructuur, maar betekent hij ook dat hij ingebouwde 5G heeft zonder dat een apart modem nodig is.

EMUI 11 gebaseerd op Android 10

Geen Google Play

We kennen inmiddels allemaal de softwareproblemen van Huawei en het ontbreken van Google Play-apps. Met dit specifieke apparaat konden we zelfs niet veel van de voor Huawei geoptimaliseerde apps zoals Petal Maps en Huaweis documentensuite krijgen. Het lijkt erop dat deze eenheid klaar is en klaar is voor een andere regio. Die apps lieten een pop-up zien waarin stond dat ze niet beschikbaar zijn in onze regio, ondanks het feit dat ze prima werken op onze Mate 40 Pro.

Wat het vermelden waard is, vinden wij dat Huawei, hoewel het nog niet in staat is om mensen als Android en iOS echt uit te dagen, enorme vooruitgang heeft geboekt met zijn EMUI / HMS-platform. Op telefoons waar het correct werkt (niet deze) stelt Petal Search je in staat om de meest populaire apps als APK te installeren en ze te controleren op beveiligings- en incompatibiliteitsproblemen, terwijl de AppGallery snel uitbreidt.

Ongeacht de softwareproblemen laat Huawei zien dat het op het gebied van hardware nog steeds voorop loopt. Als het zijn ecosysteem zover kan opbouwen dat het vergelijkbaar is met Android en iPhone, zal het buiten China weer een serieuze kracht zijn om rekening mee te houden. Als een stuk hardware is de Mate X2 uitzonderlijk. Hoewel, prijzig en - in het westen althans - vrijwel niet beschikbaar.

Geschreven door Cam Bunton.