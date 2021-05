Officiële afbeeldingen uit de Huawei P50-serie lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Men denkt dat de Huawei P50- en P50 Pro-smartphones aan de nabije horizon zijn, met een lancering in mei die herhaaldelijk wordt getipt.

Nu is er zelfs nog meer een indicatie dat dit het geval zou kunnen zijn, met enkele vermeende officiële weergaven die online worden gelekt.

Betrouwbare tipgever Rodent950 heeft een aantal afbeeldingen op Twitter vrijgegeven van de geclaimde P50-serie.

Ze tonen het zijontwerp en de camera-eenheid van een van de telefoons - waarschijnlijk de P50 Pro.

De camera lijkt erg op de eenheid die werd getoond in eerder "gelekte" renderingen, maar met meer verfijnde lensuitsteeksels. Dat komt omdat eerdere afbeeldingen CAD-renders waren die waren ontwikkeld op basis van specificaties die waren gelekt door leveranciers (mogelijk case-fabrikanten). Dat zou betekenen dat, hoewel de positionering en stijl van de camera zouden worden gesuggereerd, het exacte ontwerp niet bekend kon zijn.

De andere onthulling in deze nieuwe, meer officieel ogende weergaven is dat je een Leica-logo onder de camera kunt zien wanneer het beeld lichter is. Volgens Twitter-gebruiker alfawein lijkt het een equivalent van 13-90 mm te zijn.

Als ik dit goed kan lezen is het een Leica camera met 13-90 mm equivalent dus blijkbaar geen periscoop. pic.twitter.com/foUMhk0kk4 - Alexander Faggot (@alfawien) 12 mei 2021

Hopelijk ontdekken we binnenkort meer over de camera-unit en de telefoons zelf. Als ze in mei worden aangekondigd, zou Huawei binnenkort een online evenement moeten aankondigen.

Geschreven door Rik Henderson.