(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Huawei zijn eigen besturingssysteem binnenkort uit de bèta zal halen en het zou kunnen worden gezien als een haalbaar alternatief voor Android in China.

Inderdaad, een rapport beweert dat HarmonyOS (AKA Hongmeng) wordt bekeken door andere telefoonfabrikanten in China voor mogelijke acceptatie.

Oppo, Xiaomi, Vivo en Meizu zouden elk contact hebben gehad met Huawei over het potentieel voor HarmonyOS op hun respectievelijke smartphones.

De sleutel tot een bredere keuze is blijkbaar de bereidheid van Huawei om de software uit te breiden om andere chipsets dan zijn eigen Kirin-systeem te ondersteunen.

Een lek in China (op Weibo) suggereert dat Qualcomms Snapdragon-platform en Mediatek binnenkort beide kunnen worden ondersteund.

Logisch, aangezien de huidige bètaversie - HarmonyOS 2.0 - is gebaseerd op het Android Open Source Platform. Testers hebben gezegd dat het aanvoelt als Android zelf, met een skin erop.

Dit zou zeker een gemakkelijkere migratie naar andere hardware mogelijk kunnen maken.

Het is zeker in het belang van Huawei om HarmonyOS op zoveel mogelijk apparaten te installeren. Het heeft al vooruitgang geboekt om ervoor te zorgen dat het wordt gebruikt in andere technologie dan telefoons, waardoor het meer generieke karakter wordt versterkt.

Nu kon het zijn gebruik verder en breder verspreiden via derden. Dat zou Google zeker doen zweten.

