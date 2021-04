Huawei Mate 50 Pro zou een kolossale batterij kunnen hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten suggereren dat de Huawei Mate 50 Pro uithoudingsvermogen zal hebben met een enorme batterij die ervoor zorgt dat hij langer meegaat dan andere telefoons.

Huawei is tot nu toe vrij stil geweest in 2021; we hadden normaal gesproken de Huawei P-update - naar verwachting de Huawei P50 - inmiddels gezien, maar dat lijkt de lancering iets later in het jaar te hebben verschoven.

De Huawei Mate 50 hadden we dus pas in de herfst van 2021 verwacht, meestal rond oktober. Tot nu toe hebben we niets over deze telefoon gehoord, totdat een Chinese bron suggereerde dat deze zou kunnen worden geleverd met een batterij van 7000 mAh.

Dat klopt: dat is een enorme batterij, zoals we die niet zien in normale telefoons, meestal omdat het de grootte van de telefoon groter maakt dan sommigen accepteren. We hebben een aantal 6000 mAh-apparaten gezien en 5000 mAh komt vrij vaak voor, maar 7000 mAh is in alle opzichten kolossaal.

Dat is niet de enige specificatie die de bron noemt: er is sprake van een 6,8-inch OLED-scherm, een Kirin 9000 SoC met 12 GB RAM en 512 GB opslag, terwijl er een dubbele camera aan de voorkant en een viervoudig achtersysteem zal zijn.

Er is natuurlijk weinig om de juistheid van dit alles te verifiëren en het zou een verlanglijst kunnen zijn. We weten dat Huawei enige problemen heeft met de processoraanvoer, verergerd door het handelsverbod van de VS, maar we hebben eerder gezien dat de Huawei P50 gereserveerde Kirin-hardware zou gebruiken.

Door die bovengenoemde handelsverboden verloor Huawei marktaandeel buiten China en ondanks dappere pogingen om een levensvatbaar alternatief te bieden voor de diensten van Google, is Huawei enigszins uit de gratie geraakt.

Het zal interessant zijn om te zien wat de Huawei P50 te bieden heeft, aangezien dit waarschijnlijk de basis zal leggen voor de Mate 50 om te volgen.

Geschreven door Chris Hall.