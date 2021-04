Huawei P50 renderlek toont niet-Pro-model tot in detail

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn gelekte weergaven gepubliceerd met een gedetailleerd overzicht van hoe de Huawei P50 eruit zou kunnen zien, en het is veilig om te zeggen dat het anders zal zijn dan al het andere op de smartphonemarkt.

De 3D-renders zijn gebaseerd op uitgelekte schemas die kort geleden zijn gepubliceerd en tonen een kleiner flat-screen lid van de P50-familie die onder de P50 Pro in het assortiment zal zitten.

Net als de gelekte afbeeldingen die we van de Pro hebben gezien , heeft deze een grote camerabehuizing aan de achterkant die uit twee grote cirkels bestaat. In tegenstelling tot de Pro heeft elk echter twee cameras, waardoor ze een beetje op een verbijsterde emoji lijken.

De weergaven werden voor het eerst gepubliceerd door Waqar Khan op YouTube en tonen het apparaat van alle kanten in meerdere kleuren, waardoor we de telefoon vanuit alle hoeken goed kunnen bekijken.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen bij het vergelijken van het gewone P50-lek met de P50 Pro. Ten eerste: er is een plat scherm in plaats van een gebogen voorkant. Ten tweede: er is een quadcamerasysteem in plaats van een vijfcamerasysteem aan de achterkant.

Als de weergaven kloppen, lijkt het erop dat de gewone P50 niet de periscoopzoomlens heeft die we in de Pro verwachten, maar er wordt verwacht dat hij naast de primaire en ultrabrede cameras een telezoomlens zal hebben.

Huawei heeft nog geen officiële lanceringsdatum aangekondigd voor zijn P50-serie, maar er wordt voorspeld dat we de nieuwe telefoons de komende maanden zullen zien. In voorgaande jaren werd de P-serie in het voorjaar onthuld, dus het zou ongebruikelijk zijn als we later dan mei / juni zouden moeten wachten.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 5 maart 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Geschreven door Cam Bunton.