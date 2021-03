Huawei P50 Pro Plus-lek toont penta camera aan de achterzijde

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei zal zijn P50, P50 Pro en P50 Pro Plus ergens in de komende maanden onthullen en hoewel we eerder een ontwerp van de handsets hebben zien lekken, onthullen de nieuwste afbeeldingen meer over de mogelijke camera-instellingen.

Eerdere lekken lieten twee grote cirkels zien aan de achterkant van de Huawei P50 Pro in de camerabehuizing, maar de cirkels vanOnLeaks bleven leeg. Nu heeft een andere leaker , Hoilndi, de vermeende camera-instelling voor de P50 Pro Plus onthuld en het lijkt erop dat het een penta-lensopstelling zal zijn.

Op basis van de afbeeldingen van Hoilndi zal de Huawei P50 Pro Plus een periscooplens hebben in de bovenste cirkel met een kleinere lens eronder, terwijl de onderste cirkel drie extra lenzen heeft. Er werden echter geen details onthuld over welk type lenzen de P50 Pro Plus zal hebben, maar er zijn nog geen details bekend in termen van lenstype, megapixels of diafragmaopeningen.

Het is vermeldenswaard dat dezelfde leaker die deze afbeeldingen onthult, in het verleden iets anders heeft laten zien voor het P50 Pro Plus-ontwerp, dus het kan zijn dat deze weergaven een prototype zijn in plaats van een definitief ontwerp.

Aan de voorkant lijkt het erop dat de Huawei P50 Pro Plus zal worden geleverd met een watervalscherm met een gecentraliseerde camera aan de bovenkant. Er werden geen details over de schermgrootte onthuld, hoewel eerder werd beweerd dat de P50 Pro een 6,6-inch scherm zal hebben, wat zou betekenen dat de P50 Pro Plus groter zou moeten zijn.

Geruchten dachten aanvankelijk dat de Huawei P50-serie in maart zou aankomen, maar april werd ook aangeprezen. Sindsdien wordt beweerd dat de lancering zou worden uitgesteld tot mei. De serie zal naar verwachting Huaweis HarmonyOS draaien in plaats van Android.

Geschreven door Britta O'Boyle.