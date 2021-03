Het ontwerplek van de Huawei P50 Pro pronkt met een enorme camera aan de achterkant

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het ontwerp van de Huawei P50 Pro is gelekt en er is een enorme camera-array aan de achterkant van de telefoon zichtbaar.

Er is een aantal lekken geweest over de verwachte Huawei P50 Pro, waarbij Huawei verwachtte de camera naar een hoger niveau te tillen in een poging de interesse in de telefoon op te wekken.

Dit nieuwste lek is afkomstig van een betrouwbare bron - Steve Hemmerstoffer of OnLeaks - en hoewel de afbeeldingen niet alle details laten zien, is het gemakkelijk genoeg om die camera-omgeving te onderscheiden.

Zulke lekken zijn vaak gebaseerd op metingen die zijn doorgegeven aan fabrikanten van koffers, wat zou kunnen verklaren waarom er een gebrek aan oppervlaktedetails op de beelden is, maar de grote camerarand lijkt twee enorme openingen voor de lenzen te herbergen.

Dat zou enigszins in strijd zijn met de huidige trends op smartphones. Als er inderdaad maar twee cameras zijn, zou Huawei moeten kiezen wat hij prioriteit geeft en wat hij weglaat. Tenzij er natuurlijk twee ronde openingen zijn, waarvan er één meerdere lenzen zal bevatten.

Aan de voorkant van de telefoon heeft het scherm vrijwel geen rand, die naar de randen toe buigt. De achterkant van de telefoon is een glazen paneel en de afmetingen zijn naar verluidt 159 x 73 x 8,6 mm, maar die camerabobbel brengt het naar 10,3 mm.

Er wordt gezegd dat het scherm 6,6 inch is, maar deze keer is er slechts één camera aan de voorkant in een gecentraliseerd ponsgat.

We hebben Huawei eerder horen zeggen dat ze genoeg Kirin 9000- of 9000E-hardware hebben gereserveerd om deze apparaten van stroom te voorzien, maar zoals verwacht is het onwaarschijnlijk dat de Huawei P30 Pro wordt geleverd met Google-software.

Er is een geruchten over de lanceringsdatum van 17 april, hoewel dat een zaterdag is en niet de meest waarschijnlijke datum voor een lanceringsevenement lijkt.

Geschreven door Chris Hall.