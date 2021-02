Huawei P30 en Mate 20 krijgen EMUI 11-update terwijl deze stalwarts verder marcheren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Huawei P30 Pro was echt het hoogtepunt van Huaweis smartphonebusiness. Het was een uitstekend apparaat, een van de beste telefoons van 2019 - en een van de laatste apparaten met de volledige Google-ervaring.

Huawei heeft nieuwere apparaten geüpdatet en pusht nu de EMUI 11-update naar die oudere telefoons, de Huawei P30-serie en de Mate 20-serie.

Volgens XDA-ontwikkelaars die ons het nieuws brengen, is het een kleine update van slechts 316 MB op de P30 Pro, omdat EMUI alleen wordt bijgewerkt met nieuwe functies, in plaats van de volledige Android 11-ervaring.

Dat betekent dat hoewel het een update is voor deze iets oudere telefoons, ze niet echt up-to-date zijn, hoewel de Mate 20-update naar verluidt groter is.

De Huawei P30 Pro blijft een plezier om te gebruiken en het is nog steeds een competitief apparaat, aangenomen dat het nu een paar jaar oud is. We verwachten niet dat het naar Android 11 gaat; we verwachten inderdaad dat de aanstaande Huawei P50 veel nauwere banden zal hebben met HarmonyOS.

HarmonyOS werd Huaweis Plan B genoemd , zijn eigen platform dat het zou kunnen gebruiken als Android in de problemen zou komen. Terwijl het bedrijf diensten overhaalt naar zijn Huawei Mobile Services-suite op EMUI, verwachten we dat veel daarvan zal worden omgezet in een werkende versie van HarmonyOS voor smartphones.

De onlangs aangekondigde Huawei Mate X2 , hoewel gelanceerd met EMUI (gebaseerd op open-source Android), zal de optie hebben om te "upgraden" naar HarmonyOS. Het lijkt erop dat dit een optie is die Huawei gaat aanbieden aan toestellen , aangezien het bedrijf een nieuwe toekomst omarmt.

Dat roept de vraag op of de P30- of Mate 20-apparaten in de rij zouden staan om over te schakelen naar HarmonyOS? We weten niet zeker of dit een optie is die iemand zou kiezen, aangezien dit een klein restje is van de volledige Google-ervaring op een Huawei-handset.

Geschreven door Chris Hall.