(Pocket-lint) - Om niet te worden overtroffen door Samsung - dat onlangs zijn eigen gloednieuwe Isocell GN2-sensor aankondigde - wordt beweerd dat Sony een nog grotere sensor voor smartphones voorbereidt.

Als een tweet van een frequente tipgever, @ rodent950 iets is om langs te gaan, zouden we de Sony IMX800-sensor in april op de markt kunnen zien komen.

Wat dit des te indrukwekkender maakt, is dat dit de eerste 1-inch mobiele sensor zal zijn, en waarschijnlijk zal hij op de achterkant van de Huawei P50 terechtkomen als het release-schema op één lijn komt te staan.

April: wereldprimeur 1 "mobiele camerasensor IMX800 pic.twitter.com/t88Qqmancn - Teme (特米) (@ RODENT950) 24 februari 2021

Huaweis vlaggenschipcameratelefoons uit 2020 - P40 Pro en Mate 40 Pro - gebruiken de Sony IMX700 (de vorige generatie), wat op zichzelf al ongelooflijk was. Destijds was het een van de grootste sensoren in een telefoon op 1 / 1,28-inch.

Het is dan ook logisch dat Huawei zijn camera-aanbod blijft verbeteren door de volgende generatie sensor van dezelfde leverancier te gebruiken. Een 1-inch sensor zou een lange weg banen om zijn positie bovenaan de camerastapel te behouden.

Vorig jaar kondigde Huawei eind maart de P50-reeks aan, wat betekent dat een retailintroductie normaal gesproken in de volgende maanden zou plaatsvinden, afhankelijk van de regio.

Hoewel Huawei-telefoons de laatste tijd veel relevantie hebben verloren in markten buiten China, levert de telefoonfabrikant nog steeds enkele van de beste cameratelefoons ter wereld, en een manier om dat te verbeteren is door de grootte van de sensor en de pixels op die sensor.

Het zou natuurlijk niet het eerste Android-apparaat zijn met een 1-inch sensor. In feite lanceerde Panasonic de Lumix CM1 al in 2014.

Hoewel je zou kunnen zeggen dat het een telefoon was, omdat het Android draaide en alle functies van een telefoon had, was het meer een compactcamera die ook Android draaide en als telefoon kon worden gebruikt.

Die 1-inch sensor en de mechanische lens aan de voorkant maakten wel een aantal behoorlijk ongelooflijk uitziende beelden mogelijk, ook al betekende dit - op dat moment - dat je een behoorlijk stevig apparaat in je zak had.

Gezien het feit dat de mobiele industrie nu bijna op de plaats is waar een 1-inch sensor in een goede telefoon kan worden geplaatst, is behoorlijk ongelooflijk, en we kunnen niet wachten om te zien wat de resultaten zullen zijn van de aankomende sensor van Sony.

