Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Chinese smartphonefabrikant Huawei vertelt leveranciers naar verluidt dat zijn smartphone-bestellingen dit jaar met ongeveer 60% zullen dalen, waardoor het aantal telefoonverzendingen zal dalen van 189 miljoen in 2020 naar 70 miljoen in 2021.

Deze enorme daling is een direct gevolg van sancties tegen Huawei in de VS, volgens Nikkei Asia, die bronnen van meerdere leveranciers citeerde, waaronder een paar die aangaven dat Huawei-telefoonverzendingen mogelijk zouden kunnen dalen tot slechts 50 miljoen stuks. Houd er rekening mee dat, hoewel Huaweis telefoons populair zijn over de hele wereld, ze niet langer in de VS worden verkocht, aangezien het bedrijf in wezen op de zwarte lijst stond en in 2019 aan de Amerikaanse entiteitenlijst werd toegevoegd.

Voormalig president Donald Trump ondertekende ook een uitvoerend bevel dat Huawei verbiedt vanwege bezorgdheid over de nationale veiligheid en de banden met de Chinese regering, die Huawei heeft ontkend. Google heeft uiteindelijk Huawei-telefoons geblokkeerd voor toekomstige Android-updates en Huawei moest ook stoppen met het uitbouwen van 5G-netwerken.

Het gerucht gaat dat Huawei momenteel in gesprek is om zijn smartphonemerken P-serie en Mate-serie te verkopen, volgens Reuters , die beweerde dat de gesprekken afgelopen september begonnen, net voordat Huawei in november bevestigde dat het zijn betaalbare telefoonmerk Honor zou verkopen.

Hoewel het bedrijf nog geen definitieve beslissing moet nemen over de vraag of het de telefoonmerken zeker zal verkopen, aangezien het de telefoonverzendingen in het nieuwe jaar drastisch wil terugschroeven, kan men aannemen dat Huawei een aantal grote veranderingen heeft gepland voor de nabije toekomst.

Huawei moet nog reageren op een verzoek om commentaar.

Geschreven door Maggie Tillman.