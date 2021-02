Huawei zal na april "Harmony OS uitrollen naar bestaande apparaten"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is nog steeds veel mysterie rondom Huaweis nieuwe Harmony OS-software. Het is nog steeds in bèta, maar wanneer het na april verschijnt, zal het beschikbaar zijn als een "upgrade" voor de Huawei Mate X2 opvouwbare smartphone die vandaag is gelanceerd.

De Mate X2 zal echter - vermoedelijk net als andere Huawei-apparaten daarna - nog steeds starten met HMS (Huawei Mobile Services) en Huaweis EMUI 11-gebruikersinterface die is gebouwd bovenop een Google-vrije versie van Android. Huawei kan momenteel geen Google-apps gebruiken vanwege het lopende handelsverbod in de VS en hoopt duidelijk dat Harmony OS een nieuwe start zal zijn.

Harmony OS is al op andere apparaten verschenen, maar we weten al een tijdje dat het ook op telefoons zou verschijnen.

En inderdaad, het lijkt erop dat Huawei na april 2021 een route naar Harmony OS zal aanbieden voor nieuwe en bestaande Huawei-telefoons - vermoedelijk echter alleen vrij recente vlaggenschepen. Het zal waarschijnlijk een vrij eenvoudig proces zijn, want - wacht erop - Harmony OS lijkt opmerkelijk veel op Android zelf. Eerder in de maand kreeg Ron Amadeo van ArsTechnica toegang tot een ontwikkelaarsbouw en om een lang verhaal kort te maken, het is in wezen nog een andere Android-vork.

In een verklaring die naar Pocket-lint is gestuurd, zegt Huawei dat "Huawei Mate X2 bij de lancering op HMS en EMUI 11 zal draaien. HarmonyOS is momenteel in bètatest, en het is onze bedoeling om de software uit te rollen naar bestaande apparaten zodra de software is gelanceerd. voor consumenten.

"Huawei Mate X2 zal deel uitmaken van de eerste reeks Huawei-smartphones die in april worden geüpdatet naar HarmonyOS."

De vraag is: zal de update naar Harmony OS optioneel zijn of een gebruikelijke OS-upgrade voor bestaande vlaggenschip-handsets?

Geschreven door Dan Grabham.