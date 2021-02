Huaweis Mate X2 is een nieuwe opvouwbare telefoon die ook in gesloten toestand net zo bruikbaar is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huaweis Mate X2 is een nieuwe generatie opvouwbaar van het bedrijf dat de oudere Mate X op zijn kop zet - of beter gezegd, binnenstebuiten.

Terwijl de Mate X (en herziene Xs-versie ) het opvouwbare display aan de buitenkant had, vouwt de Mate X2 zijn 8-inch, 2.480 x 2.200 pixel display (413ppi, 8: 7.1 beeldverhouding) naar binnen (zoals Samsungs Galaxy Fold-serie) maar heeft ook een full-size 6,45-inch OLED 21: 9-display plus twee uitgesneden cameras aan de voorkant van de telefoon wanneer deze is opgevouwen.

Dat betekent dat het in gesloten toestand meer als een standaardsmartphone kan werken dan andere opvouwbare modellen die we eerder op hun schermen aan de voorkant hebben gezien. Een nieuw ontworpen nano-optische laag minimaliseert reflecties.

Elke helft van het scherm heeft een wigvorm, wat betekent dat de twee helften in elkaar kunnen worden gevouwen dankzij een multidimensionaal scharnier waar Huawei naar eigen zeggen al vijf jaar aan heeft gewerkt. Het scharnier is behoorlijk slim en creëert een waterdruppelvormige holte om het scherm in op te bergen wanneer de telefoon is opgevouwen, wat betekent dat er vrijwel geen opening is wanneer deze is gesloten.

In uitgeklapte toestand is het scherm 4,4 mm dik op het dunste punt, hoewel we met name nog geen informatie hebben over de totale dikte van de telefoon wanneer deze gesloten is.

De telefoon is zoals je zou verwachten een 5G-model, gebouwd bovenop Huaweis eigen 5nm Kirin 9000-platform. Er is een 2100 mAh-batterij en een quad-camera aan de achterkant - zoals gewoonlijk met Leica-technologie. De array omvat een 50 megapixel groothoeklens, 10x telefoto en een 16 megapixel ultrabreed.

Een zeer interessant detail is dat op de Mate X2 Huaweis eigen Harmony-besturingssysteem kan worden geïnstalleerd in plaats van de gebruikelijke EMUI-interface van het bedrijf die bovenop Android draait. Huawei zegt dat het hard heeft gewerkt om de multitasking-functies in EMUI voor het nieuwe apparaat te verbeteren, inclusief nieuwe overgangseffecten.

De Huawei Mate X2 is in China in eerste instantie verkrijgbaar in versies van 256 en 512 GB en kost RMB 17.999 of 18.999, beginnend bij het equivalent van $ 2.785 of £ 1.985.

Geschreven door Dan Grabham.