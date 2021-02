Officiële afbeeldingen van Huawei Mate X2 lekken, tonen de hele telefoon in verbluffende details

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei zal binnenkort zijn volgende opvouwbare smartphone, de Mate X2, officieel aankondigen op een evenement in China, maar het lijkt erop dat de hoes al kapot is.

Gelekte officiële weergaven van de telefoon zijn online opgedoken en ze tonen de hele telefoon in veel detail en laten niets aan de verbeelding over.

Zoals geruchten en eerdere lekken hadden gesuggereerd, vouwt de telefoon naar binnen zoals de Galaxy Z Fold 2 , waardoor het een nogal drastische verandering is ten opzichte van de Mate X en Mate XS, die externe schermen hadden die rond het scharnier waren gewikkeld.

In de afbeeldingen, gelekt door de altijd consistente Evan Blass on Voice , laat de render zien dat het interne scherm bijna het hele oppervlak binnenin beslaat, plus een secundair kleiner scherm aan de voorkant.

Zowel het hoofdscherm als het secundaire beeldscherm hebben ongelooflijk dunne randen, met als enige storing een pilvormige uitsparing voor de selfiecameras op het voorscherm.

Aan de randen kunnen we zien dat er een volumeknop is en wat lijkt op een fysieke vingerafdruksensor aan de rechterkant.

Afgezien daarvan is er een vrij groot rechthoekig camera-uitsteeksel aan de achterkant met Leics branding en vier cameras naast de LED-flitsmodule.

Een van die cameras - de vierkante - blijkt de periscoopzoomlens te zijn. We vermoeden dat de make-up van de camera qua brandpuntsafstanden vergelijkbaar zal zijn met de Mate 40 Pro .

Het zal ook verkrijgbaar zijn in vier kleuren. Volgens het lek kunnen we zwarte, roze, blauwe en witte modellen verwachten.

Wat betreft de lanceringsplannen weten we niet zeker of de nieuwe opvouwbare telefoon van Huawei beschikbaar zal zijn buiten China, maar al die informatie zou tijdens de aankondiging vandaag moeten worden onthuld.

U kunt alle informatie vinden terwijl Huawei de telefoon hier lanceert .

Geschreven door Cam Bunton.