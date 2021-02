Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Huawei Mate X2 is de nieuwe generatie opvouwbare telefoon van het Chinese merk, die in februari wordt onthuld.

Dus wat kun je verwachten van deze aankomende opvouwbare telefoon die hem onderscheidt van de concurrentie, en hoe kun je het online evenement bekijken?

De onthulling van de Huawei Mate X2 vindt plaats op 22 februari 2021. De tijd is bevestigd als 20:30 Chinese tijd (UTC + 8). Dit zijn de wereldwijde tijden, zodat u weet wanneer u moet afstemmen:

VK: 12:30 (GMT)

EU: 13:30 uur (CET)

India: 18:00 (IST)

Huawei zal het evenement live streamen op zijn YouTube-kanaal . We hebben de video hierboven ingesloten.

Houd er rekening mee dat het evenement in het Mandarijn wordt gehouden voor een Chinees publiek, maar ook Engelse ondertitels zullen worden gepresenteerd.

Een teaserafbeelding op de officiële Huawei-website (zoals bovenaan op deze pagina weergegeven) laat duidelijk het opvouwbare display van de Mate X2 zien - en dat het naar binnen vouwt, in plaats van het hoofdscherm aan de buitenkant te hebben zoals bij het originele apparaat.

In veel opzichten ziet de Mate X2 eruit als een P40 Pro die zich kan ontvouwen. In tegenstelling tot veel van zijn opvouwbare concurrenten, vult het buitenscherm de volledige voorkant van het apparaat, terwijl het interne scherm 8 inch breed is - en zonder uitsparing voor cameras, dus het is een ononderbroken zicht.

Omdat het een Huawei-apparaat is, zijn er geen Google Play-services - in plaats daarvan zal het de App Gallery van het bedrijf als een winkelpui runnen - en dat roept de vraag op of het ooit buiten China zal worden gelanceerd.

Net voor de lancering lekten volledige details van het apparaat - de telefoon liet je zien op onthullende fotos .

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Chris Hall.