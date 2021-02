Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft een nieuwe teaser-afbeelding geplaatst voor zijn aanstaande Mate X2-opvouwbare telefoon en het lijkt te bevestigen dat het display deze keer aan de binnenkant zal zijn - net zoals geruchten suggereren.

Eerdere gelekte afbeeldingen en renders hebben een toestel laten zien dat meer lijkt op de Samsung Galaxy Z Fold 2 dan op de eerste Mate X en Mate Xs . Nu toont de teaser, die ook bevestigt dat de handset op 22 februari (aanstaande maandag) zal worden onthuld, een segment van de handset met een "gloed" aan de bovenkant van de ring. Dit zou betekenen dat de telefoon naar binnen klapt in plaats van naar buiten.

De Huawei Mate X2 maakt zijn debuut aan de vooravond van Mobile World Congress Shanghai. Het Europese MWC - dat elk jaar in Barcelona wordt gehouden - is uitgesteld tot deze zomer vanwege de aanhoudende Coronavirus-pandemie. Dat evenement in Shanghai is daarom hoger op de kalender gekomen om zijn plaats in te nemen.

We verwachten dat volgende week ook andere toestellen van Chinese fabrikanten worden onthuld.

Andere geruchten van de Mate X2 suggereren dat de telefoon zal worden uitgerust met een quad-camera, 4400 mAh-batterij en de mogelijkheid om snel op te laden via Huaweis 66W-technologie.

Het heeft een discrete dubbele holepunch-camera op het scherm zelf.

Geschreven door Rik Henderson.