Het Huawei Mate X2-lek suggereert een vergelijkbaar ontwerp als Galaxy Z Fold 2

(Pocket-lint) - Een uitgelekte render is online verschenen die laat zien hoe de Huawei Mate X2 eruit kan zien in het echt, en volgt op een vergelijkbaar concept dat een tijdje geleden is gepubliceerd.

De afbeelding toont het apparaat vanaf de voorkant, met de telefoon gesloten, zij aan zij met open, met het grotere interne display te zien.

Het vertoont in deze afbeeldingen een opvallende gelijkenis met de Samsung Galaxy Z Fold 2 , maar het is niet identiek. Ten eerste: er is een uitsparing voor een dubbele camera in het voorpaneel die in de linkerhoek is geplaatst, in plaats van de enkele centrale opening in de telefoon van Samsung.

Binnenin neemt het scherm bijna alle beschikbare ruimte in beslag, met zeer dunne randen rondom alle vier de zijden. Het is vergelijkbaar aan de voorkant, en dus is er weinig dat een fabrikant kan doen om die elementen van het ontwerp echt te onderscheiden wanneer de focus ligt op het bieden van zoveel mogelijk schermruimte.

Het beeldlek komt van dezelfde Digital Chat Station- handle op Weibo die niet zo lang geleden ook specificaties lekte.

Een conceptweergave van Ben Geskin - zogenaamd gebaseerd op patentschetsen en tekeningen - toont ook de achterkant van het apparaat en stelt zich een telefoon voor met een zeer Huawei-achtige camera.

Aangezien het maar een concept is, is het niet bekend of de echte telefoon zoiets zal hebben, maar het zou een manier zijn om Huaweis telefoon te onderscheiden van die van Samsung.

Er is nog niet veel bekend over de telefoon. De enige twee dingen die we weten, zijn dat de telefoon op 22 februari wordt gelanceerd en dat deze wordt aangedreven door de Kirin 9000-processor.

Geruchten suggereren een quadcamerasysteem met sensoren van 50, 16, 12 en 8 megapixels, waaronder een 10x telezoomlens.

Binnenin wordt beweerd dat we een 4400 mAh-batterij zullen vinden die heel snel kan opladen dankzij Huaweis 66 W-flitsoplaadtechnologie.

Gelukkig is er relatief weinig tijd voordat de telefoon daadwerkelijk officieel is, wanneer we zullen ontdekken hoeveel van deze geruchten er daadwerkelijk uitkomen en hoe nauwkeurig de gelekte weergaven zijn.

Geschreven door Cam Bunton.