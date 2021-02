Huawei Mate X2 is een nieuwe opvouwbare telefoon die op 22 februari wordt aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei staat op het punt een nieuwe opvouwbare telefoon te lanceren, de Mate X2.

De telefoon volgt de Mate X uit 2019 en zijn iets verfijndere opvolger, de Mate Xs uit 2020 . Hoewel die apparaten het display aan de buitenkant hadden, volgt dit nieuwe model de benadering van Samsung door het grote, opvouwbare display in de vouw te hebben als een boek of portemonnee.

Het nieuws over de nieuwe handset werd gemorst op het Chinese sociale netwerk Weibo , waar de teaser duidelijk was ontworpen om de nieuwe benadering van de opvouwbare telefoon te laten zien, evenals de lanceringsdatum van 22 februari.

We hebben verder geen andere officiële details, maar de Mate 40 van eind vorig jaar gebruikte het Kirin 9000-platform. Het is zeer waarschijnlijk dat de Mate X2 dat zal gebruiken, maar leveringsproblemen als gevolg van het handelsverbod van de VS kunnen Huawei dwingen iets anders te gebruiken, zoals de MediaTek Dimensity 1000. We zullen zien.

We verwachten ook de Huawei P50 en P50 Pro in de komende maanden, dus de hardware in de Mate X2 geeft ons ook wat inzicht in die handsets.

Ongetwijfeld zal de nieuwe telefoon Huaweis eigen App Gallery-downloadwinkel gebruiken bovenop de nieuwste versie van EMUI 11 op basis van Android 11.

Geschreven door Dan Grabham.