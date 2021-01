Volgens geruchten bevatten de Huawei Mate X2-specificaties een 50-megapixelcamera en een Kirin 9000-chip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was de afgelopen tijd wat stil op het vlak van opvouwbare voorkant voor Huawei, maar na een suggestie dat de Mate X2 in de nabije toekomst onderweg is, zijn mogelijke specificaties nu online opgedoken.

In tegenstelling tot de vorige Mate X en Mate XS , wordt beweerd dat de Mate X2 een naar binnen gericht opvouwbaar scherm zal hebben, in plaats van een scherm dat rond de buitenkant van het scharnier vouwt.

Dit scherm zou een scherm van 8,01 inch meten met een resolutie van 2480 x 2200, waardoor het bijna vierkant is als het eenmaal is geopend. Het secundaire scherm aan de voorkant zou 6,45 inch meten met een resolutie van 2700 x 1160.

Als dit klopt, zou dat schermen groter en pixeldichter maken dan de schermen op de Galaxy Z Fold 2 van Samsung . De veronderstelde afmetingen van de telefoon duiden ook op een grotere telefoon wanneer deze is geopend.

Andere specificaties zijn onder meer een quad-camera aan de achterkant, bestaande uit een primaire 50-megapixelcamera en 16-megapixel-, 12-megapixel- en 8-megapixelsensoren die ultrabreed en 10x zoombrandpuntsafstanden bieden.

Een Kirin 9000-chipset zal het vlaggenschip van kracht en snelheid leveren, terwijl een 4400 mAh-batterij met relatief lage capaciteit de stroom zou leveren. Als referentiepunt heeft de Fold 2 echter een 4.500 mAh-cel.

Bovendien kan het snel worden opgeladen dankzij het gebruik van Huaweis 66 W flash-oplaadtechnologie, en het draait op Android 10-gebaseerde EMUI.

De bron van deze specifieke informatie is een leaker op Weibo genaamd Digital Chat Station, een gebruiker met een sterke staat van dienst op het populaire Chinese sociale mediaplatform.

Zoals bij elk lek, wordt dit allemaal niet bevestigd, maar het klinkt allemaal volkomen aannemelijk vergeleken met wat de grootste concurrent op deze markt - Samsung - momenteel doet met zijn eigen opvouwbare items.

Geschreven door Cam Bunton.