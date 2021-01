Huawei P50 en P50 Pro gebruiken naar eigen zeggen gereserveerde Kirin 9000-chips, die respectievelijk 90 en 120Hz bieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de resultaten van het handelsverbod van Huawei in de VS was het onvermogen om de levering van hardware te verzekeren die nodig zou kunnen zijn voor toekomstige apparaten. Maar volgens lekken zullen de toekomstige apparaten uit de Huawei P50-serie een gereserveerde voorraad Kirin 9000-chips gebruiken.

Het lek, toegeschreven aan Huawei-insiders, zegt dat Huawei een deel van zijn voorraad heeft gereserveerd zodat het de P50- en Mate 50-apparaten op basis van die hardware kon lanceren.

Na de eerste toevoeging aan de Entity List in mei 2019, hebben de VS in mei 2020 de beperkingen opnieuw aangescherpt om te voorkomen dat Amerikaanse technologie wordt gebruikt om componenten voor Huawei te produceren, wat de actie was die rechtstreeks van invloed was op de hardwarelevering. De productie van de Kirin 9000-hardware stopte op 15 september 2020 en er wordt aangenomen dat er 8,8 miljoen chips zijn geleverd door TSMC.

Huawei weigerde te buigen voor de druk en reageerde op het gebrek aan toegang tot Google-services door zijn eigen alternatieven te ontwikkelen, terwijl er al lang sprake is van een alternatief besturingssysteem voor Android . Hoewel Huawei geen gebruik kan maken van Google Mobile Services, kan het nog steeds de kern open-source Android-software gebruiken, die is gevonden op recentere apparaten.

Er lijken nog steeds plannen te zijn om een nieuw vlaggenschipapparaat voor 2021 te lanceren, met een stroom van lekken die enkele verleidelijke specificaties benadrukken. Er wordt gezegd dat de gewone P50 een 90Hz-scherm zal hebben, terwijl de P50 Pro naar 120Hz gaat.

Er wordt gedacht dat Huawei ook zijn periscooptelelens in de Leica-camera-array zal uitbreiden om de langeafstandsopnamen te verbeteren ten opzichte van de Huawei Mate 40 van eind 2020 .

Er is niets officieel van Huawei over zijn lanceringsplannen, maar naar verwachting zullen we rond april 2021 nieuwe smartphones zien.

Geschreven door Chris Hall.