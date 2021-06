Huawei P50 en P50 Pro: releasedatum, geruchten wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huaweis overgang van Android-verstoorder naar Google-buitenstaander heeft het afgelopen jaar een aangrijpende verschuiving ondergaan.

De Huawei P40 , de vlaggenschiptelefoon voor 2020, werd gelanceerd zonder toegang tot Google-services, terwijl Huawei zijn eigen pad bleef volgen. Het was nog steeds een capabel apparaat en dat laat wachten op het volgende vlaggenschip van Huawei, de P50.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Huawei bevestigde "Lente" vertraging

29 juli mogelijke lanceringsdatum

P50 Pro+ wordt waarschijnlijk later gelanceerd

Er is nog weinig gezegd over wanneer de Huawei P50 wordt aangekondigd. De Huawei P40 werd aangekondigd op 26 maart 2020, in navolging van een patroon dat Huawei apparaten lanceerde op evenementen net na het traditionele Mobile World Congress- evenement in februari.

Huaweis Richard Yu verwees op 2 juni naar de P50-serie als het "vlaggenschip van de lente", een voor de hand liggende knipoog naar een uitgestelde lancering. Yu zei ook dat Huawei de P50-serie zo snel mogelijk wilde lanceren.

Geruchten hebben gesuggereerd dat 29 juli het lanceringsevenement in China zou kunnen zien, en sommigen suggereren dat de P50 en P50 Pro als eerste zullen worden gelanceerd, en de P50 Pro+ zal volgen. Dat is misschien niet zo ongewoon als je denkt - want Huawei heeft eerder zijn P-serie gelanceerd en plaagt een +-versie die later volgt.

@Onleaks

P50, P50 Pro en P50 Pro+ verwacht

P50 Pro: 159 x 73 x 8,6 mm

P50: 156,7 x 74 x 8,3 mm

We beginnen lekken te zien verschijnen voor de Huawei P50 Pro, waaronder een van @OnLeaks, die een goede staat van dienst heeft met vroege onthullingen van apparaten. Dit pronkt met een handset met een enorme camerabehuizing aan de achterkant, verdeeld in twee grote ronde openingen. Hoeveel cameras er verschijnen, hangt af van het model.

Het lijkt erop dat de Pro+-versie tot vijf cameras zal bevatten, terwijl de reguliere P50 een quad-systeem zal zijn.

De afmetingen voor de P50 Pro lijken ongeveer even groot te zijn als de P40 Pro, terwijl op deze afbeeldingen een gebogen scherm met een minimale rand en een enkele camera aan de voorkant verschijnen.

Waqar Khan

Wat betreft de reguliere P50, die wordt weergegeven in renders op basis van gelekte schemas die een apparaat laten zien dat erg lijkt op de P50 Pro vanaf de achterkant. Het heeft hetzelfde grote camera-ontwerp. Het is aan de voorkant waar het reguliere model er anders uitziet en heeft een volledig plat scherm, in plaats van het gebogen scherm van de andere modellen.

Er zijn stereoluidsprekers en een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Er is gesuggereerd dat er drie verschillende versies van de telefoon zullen zijn: de P50, P50 Pro en de P50 Pro+. Deze zullen min of meer de lite, normal en pro modellen van vorige generaties vervangen.

P50 Pro: 6,6-inch scherm, OLED, Quad HD+, 120Hz, gebogen

P50: 6,3-inch, OLED, Full HD+, 90Hz, plat

Het scherm van de Huawei P50 Pro zou 6,6 inch zijn, terwijl de gewone P50 kleiner zal zijn met 6,3 inch.

Er is verder weinig gezegd over het scherm, maar we verwachten dat het OLED is en een verversingssnelheid van 90 of 120 Hz biedt. De resolutie van de P50 Pro is waarschijnlijk Quad HD+, 2640 x 1200 pixels, 120Hz, terwijl de P50 waarschijnlijk Full HD+, 2340 x 1080 pixels, 90Hz zal zijn.

De P50 Pro zal gebogen randen hebben, terwijl de P50 plat zal zijn – en we hebben deze gebogen randen gezien in de officiële geplaagde afbeeldingen van Huawei.

Er wordt gezegd dat Samsung Display en LG Display de OLED-panelen voor de apparaten zullen leveren.

Kirin 9000/9000E verwacht

6/8 GB RAM, 128/256 GB opslag

Er is heel weinig gezegd over de hardware-uitrusting voor het volgende generatie Huawei-apparaat, maar men denkt dat de P50 Pro de Kirin 9000 zal gebruiken die zijn debuut maakte in de Huawei Mate 40. Dit is een 5nm 5G SoC, gelanceerd vóór Apple en Qualcomm deed zijn eigen aankondigingen en het is typisch voor Huawei om deze hardware op deze manier van Mate naar P-serie te rollen. De standaard P50 gebruikt mogelijk de Kirin 9000E, een versie met een iets lagere specificatie van de hardware.

Buiten deze details hebben we geen details over de batterijcapaciteit, hoewel er is gesuggereerd dat Huaweis 135W-oplader mogelijk bliksemsnel kan opladen.

Leica-branding

Geruchten over 1-inch Sony IMX800-sensor

P50: Hoofd, ultragroothoek, telefoto

P50 Pro: hoofd, ultragroothoek, periscoop

P50 Pro+: Hoofd, ultragroothoek, periscoop, ToF + 5e camera

De camera is het onderdeel van Huawei-apparaten waar het meest naar wordt uitgekeken. Het bedrijf versloeg grote rivalen zoals Apple en Samsung tot het uiterste, presteerde beter dan de meeste en maakte de afgelopen jaren enkele van de grootste stappen in mobiele fotografie.

De officiële plaag van Huawei toonde een arrangement met één periscooplens in het onderste rondel en drie lenzen bovenaan. We krijgen ook de kans om naar de Leica-tekst te kijken: VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8-3.4/18-125 ASPH.

Om dat op te splitsen, de VARIO betekent dat het een zoomlens is, SUMMILUX wordt gebruikt om vaardigheden bij weinig licht aan te duiden, terwijl de ASPH aan het einde aangeeft dat er een asferisch lenselement is. De 1.8-3.4 is het diafragma (f), wat suggereert dat de hoofdcamera f/1.8 zal hebben, terwijl de f/3.4 vaak voorkomt op secundaire of tertiaire lenzen, vaak de telefoto. De 18-125 is het zoombereik, dat hier 7,1x is - wat suggereert dat er een maximale optische zoom van 7x zou kunnen zijn, hoewel hybride en digitale zoom dat waarschijnlijk zullen overtreffen.

Een gerucht heeft gesuggereerd dat de P50 Pro een 1-inch Sony IMX800-beeldsensor zou kunnen bevatten, wat zou kunnen verklaren waarom de camerabehuizing aan de achterkant van deze telefoon zo groot is. Of die hoofdcamera in alle modellen zal zitten, weten we op dit moment nog niet. Andere geruchten hebben gezegd dat de P50-serie een 1/1,18-inch sensor zal hebben, iets kleiner dan het 1-inch type dat eerder werd gerucht.

Dezelfde bron die deze 1-inch sensor suggereerde, ging verder met details dat er drie modellen zouden zijn (aangenomen dat dit de P50, P50 Pro en P50 Pro+ zijn), terwijl ze ook aangeven welke cameras ze zullen krijgen. Het grote verschil lijkt te zijn dat de P50 een standaard telelens zal hebben, terwijl de Pro en Pro+ een periscooplens zullen krijgen voor een beter zoombereik. Bovendien krijgt de P50 Pro+ mogelijk een vluchttijdsensor en een extra vijfde camera.

Momenteel is er weinig om deze details te back-uppen en elk opeenvolgend lek pronkt met een andere opstelling van lenzen in die grote ronde behuizingen aan de achterkant van de telefoon.

Op alle modellen wordt een enkele selfiecamera verwacht.

Geen Google-services

Harmony-besturingssysteem in China

Aangezien dit geen gewone Android-telefoon is, is het de moeite waard om iets meer over software te zeggen. We weten dat Huawei geen Google-services kan aanbieden en in plaats daarvan zijn eigen softwareoplossingen pusht met Huawei Mobile Services op een Android-kern.

Huawei is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van haar Harmony OS . Dit werd officieel aangekondigd op 2 juni en we verwachten dat de Huawei P50-serie wordt gelanceerd met Harmony OS. Huawei beweert dat het efficiënter is dan eerdere software voor een snellere ervaring met een langere levensduur van de batterij.

Hier is een chronologie van lekken voor de Huawei P50-serie tot nu toe.

Een klein stukje informatie heeft gesuggereerd dat de Huawei P50 en P50 Pro als eerste zullen worden gelanceerd, gevolgd door de P50+.

Geruchten online hebben gesuggereerd dat Huawei de P50-serie zal lanceren tijdens een evenement in China op 29 juli.

De Huawei P50 zou een 1/1,18-inch sensor hebben.

Huawei hield op 2 juni een lanceringsevenement voor Harmony OS en aan het einde van de presentatie toonde Huawei een officiële tease voor de P50-serie, waarbij de nadruk lag op het tonen van het camera-ontwerp.

Huawei

Er zijn meer afbeeldingen uitgelekt , waardoor we nog een gedetailleerde kijk hebben op de cameras aan de achterkant van de telefoon.

Renders werden gepubliceerd - op basis van gelekte schemas - en tonen een volledig plat scherm, maar dezelfde aparte camerabehuizing als de andere modellen.

We konden vijf cameras aan de achterkant van het ultra premium-model zien als we dit lek moeten geloven.

De lancering van de Huawei P50 kan worden uitgesteld tot mei in plaats van de oorspronkelijke maart-datum die werd gerucht.

Een ontwerplek uit een betrouwbare bron pronkt met enorme camera-openingen aan de achterkant van de P50 Pro.

De Huawei P50 zal naar verwachting een 1-inch Sony IMX800-sensor bevatten volgens een betrouwbare leaker .

De Huawei Mate X2 wordt naar verwachting in april gelanceerd en heeft de mogelijkheid om te updaten naar HarmonyOS . Dit suggereert dat de P50 deze optie ook zal hebben.

Een Twitter-leaker heeft gewogen om meer details te geven over welke modellen te verwachten voor de Huawei P50.

En als iemand zich nog afvraagt over die modellen.



Standaard - nieuwe Lite

Pro - nieuwe standaard

Pro+ - nieuwe Pro



P50 K9000E

P50 Pro/Pro+ K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T — Teme (特米) (@RODENT950) 15 februari 2021

Debat over wat de volgende Huawei- apparaten zal aandrijven, gaat nog steeds door, met bronnen die zeggen dat gereserveerde Kirin 9000-chips de P50 van stroom zullen voorzien.

Er is een enigszins twijfelachtig lek verschenen met weinig om de details te verifiëren, maar het suggereert wel dat er Harmony OS- en Android-versies van de P50-modellen zullen zijn.

Afbeeldingen die beweren de Huawei P50 Pro te zijn, lekken met cameradetails, maar er is weinig om hun authenticiteit te verifiëren.

Een nieuwe Huawei-oplader die tot 135W kan leveren, is gecertificeerd en zou de oplader voor de toekomstige P50-serie kunnen zijn.

Een lek uit een betrouwbare bron heeft een gerenderd beeld opgeleverd voor de toekomstige Huawei P50 Pro.

Een rapport van The Elec bespreekt beeldschermleveranciers en een deel van de hardware voor de toekomstige Huawei P50-modellen.

Geschreven door Chris Hall.