Huawei P50 en P50 Pro: releasedatum, geruchten wat te verwachten

(Pocket-lint) - Huaweis overgang van Android-disruptor naar Google-outsider is het afgelopen jaar een aangrijpende verschuiving geweest.

De Huawei P40 , de vlaggenschiptelefoon voor 2020, werd gelanceerd zonder toegang tot Google-services, terwijl Huawei zijn eigen pad bleef volgen. Het was nog steeds een capabel apparaat en dat laat de verwachting achter voor Huaweis volgende vlaggenschip, de P50.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Maart 2021 verwacht

Er is weinig gezegd over wanneer de Huawei P50 wordt aangekondigd. De Huawei P40 werd aangekondigd op 26 maart 2020, volgens een patroon dat Huawei apparaten lanceerde op evenementen net na het traditionele Mobile World Congress in februari.

Hoewel 2021 niet normaal zal zijn, verwachten we nog steeds een jaarlijkse vernieuwing, dus we verwachten dat de Huawei P50 en P50 Pro rond maart 2021 worden aangekondigd - hoewel er nog niets is om dit te bevestigen.

P50 Pro: 159 x 73 mm

Gebogen display

We beginnen lekken te zien verschijnen voor de Huawei P50 Pro, waaronder een van @OnLeaks, die een goede staat van dienst heeft met vroege apparaat-onthullingen. Helaas is er nog niet veel ontdekt, behalve de afmetingen van 159 x 73 mm. Dat is vrijwel hetzelfde als de P40 Pro, dus misschien zal er niet veel veranderen.

Inderdaad, de tweede reeks afbeeldingen lekt van een bron die minder betrouwbaar is, lijkt een telefoon te laten zien die qua uiterlijk lijkt op de P40 Pro. De voor de hand liggende veranderingen zijn de uitbreiding van de camerabehuizing aan de achterkant en de verhuizing naar een enkele camera aan de voorkant.

P50 Pro: 6,6-inch scherm, OLED, Quad HD +, 90 Hz

P50: 6,1-inch, OLED, Full HD +, 60 Hz

Gebogen randen

Het scherm van de Huawei P50 Pro zou 6,6 inch zijn en we verwachten dat de reguliere P50 kleiner zal zijn. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het weer op 6,1 inch komt, in de maten van de P40-modellen.

Er is weinig anders gezegd over het scherm, maar we verwachten dat het OLED is en een vernieuwingsfrequentie van 90 of 120 Hz biedt. De resolutie van de P50 Pro is waarschijnlijk Quad HD +, 2640 x 1200 pixels, terwijl de P50 waarschijnlijk Full HD + zal zijn, 2340 x 1080 pixels.

Er wordt gezegd dat Samsung Display en LG Display de OLED-panelen voor de apparaten zullen leveren.

Kirin 9000 verwacht

Er is heel weinig gezegd over de hardware-uitrusting voor het volgende-generatie Huawei-apparaat, maar men denkt dat het de Kirin 9000 zal gebruiken die zijn debuut maakte in de Huawei Mate 40. Dit is een 5-nm 5G SoC, gelanceerd voordat Apple en Qualcomm hun eigen aankondigingen en het is typisch voor Huawei om deze hardware op deze manier van Mate naar P-serie te rollen.

Buiten deze details hebben we geen details over RAM, opslag of batterijcapaciteit, hoewel er wordt gesuggereerd dat Huaweis 135W-oplader bliksemsnel kan opladen.

Enkele camera aan de voorkant

P50 Pro: array met vier cameras

De camera is het onderdeel van Huawei-apparaten waar het meest naar wordt uitgekeken. Het bedrijf versloeg grote rivalen zoals Apple en Samsung, presteerde beter dan de meeste rivalen en zette de afgelopen jaren enkele van de grootste stappen op het gebied van mobiele fotografie.

Een lek heeft aangetoond dat er een enorme camera-array voor de achterkant van de telefoon is, hoewel er weinig is om de authenticiteit ervan te verifiëren. In feite is het schrijven op de lensbehuizing hetzelfde als bij de Huawei P40 Pro, wat zou kunnen betekenen dat het gewoon nep is van Photoshop. Als alternatief zou Huawei het bestaande systeem kunnen aanpassen voor de nieuwe P50.

Die informatie aan de buitenkant geldt alleen voor de lenzen, echter niet voor de sensoren eronder. Wat we kunnen zien is een periscoop-telefoto, beweert 125 mm, wat 5x optisch was op de P40 Pro.

Er is hier echter een extra camera die niet wordt gedekt door de lensdetails - wat suggereert (als het geen nep is) dat het iets te maken heeft met extra gegevensopname (diepte of ToF) of dat het een macrolens is.

Maar er zijn ook extra sensoren verspreid over de array, dus misschien heeft de vierde lens daar iets mee te maken.

Het is een vroege dag en tot nu toe weten we gewoon niet wat de Huawei P50-cameras te bieden hebben.

Geen Google-services

Harmony OS?

Aangezien dit geen gewone Android-telefoon is, is het de moeite waard om wat meer over software te zeggen. We weten dat Huawei geen Google-services kan aanbieden en in plaats daarvan zijn eigen softwareoplossingen pusht met Huawei Mobile Services op een Android-core.

Huawei ontwikkelt al geruime tijd zijn Harmony OS . Het is tot nu toe op sommige apparaten gebruikt, zoals smart tv, maar er is altijd sprake van dat dit telefoons van de toekomst van stroom zou kunnen voorzien. Harmony OS is in wezen sowieso een versie van Android, dus we zouden geen grote verandering verwachten van de EMUI die we in het verleden op Huawei-apparaten hebben gezien.

Er is nog steeds een kans van buitenaf dat als de positie van Huawei met de VS zou veranderen, Google-services zouden kunnen terugkeren - maar we denken niet dat dit zal gebeuren.

Hier is een chronologie van lekken voor de Huawei P50-serie tot nu toe.

Afbeeldingen die beweren het Huawei P50 Pro-lek te zijn, laten cameradetails zien, maar er is weinig om hun authenticiteit te verifiëren.

Een nieuwe Huawei-oplader die tot 135W kan leveren, is gecertificeerd en zou de oplader kunnen zijn voor de toekomstige P50-serie.

Een lek van een betrouwbare bron heeft een gerenderde afbeelding laten zien voor de toekomstige Huawei P50 Pro.

Een rapport van The Elec bespreekt display-leveranciers en een deel van de hardware voor de toekomstige Huawei P50-modellen.

Geschreven door Chris Hall.