(Pocket-lint) - Waar je naar kijkt, is blijkbaar een glimp van de Huawei P50 Pro. Maar is de afbeelding, die op SlashLeaks verscheen , echt of nep? Laten we dat eens van dichterbij bekijken.

Er is niet veel te doen, behalve twee afbeeldingen - een van de voorkant met het scherm uit, de andere van de achterkant - en de duidelijke weerspiegeling van iemand die de foto neemt met een Apple-telefoon (niet erg Huawei, hè?).

De camerabehuizing geeft de meeste informatie. De tekst die de lenzen beschrijft, is identiek aan het vorige P40 Pro-product , dat een drietal lenzen gebruikte om een 18-125 mm equivalente zoomlens te leveren, ondanks dat de behuizing van deze P50 Pro veel langer is en een extra lens en een set sensoren bevat.

Dat dit apparaat die extra vierde lens heeft maar dezelfde brandpuntsafstand erop is geschreven, suggereert dat ofwel: a) het nep is dat in Photoshop is opgedoken op basis van het eerdere apparaat; b) de extra lens heeft niets te maken met brandpuntsafstand en kan verband houden met diepte / ToF of een macro - wat niet veel van generatie op generatie een stap voorwaarts zou zijn.

Het ontwerp is ook bijna een kopie van zijn voorganger, compleet met een gebogen schermontwerp dat qua grootte en afwerking identiek lijkt. Hoewel er slechts één selfiecamera is, vooraan en in het midden, op de schijnbare P50 Pro - terwijl de P40 Pro een dubbele selfiecamera had in een pilvormige opening. Zou dat niet een stap achteruit zijn om de cameras uit te kiezen? Desalniettemin correleert het met een eerder lek .

Het zijn de zes kleinere stippen in de camerabehuizing van de P50 Pro die misschien wel het grootste teken zijn dat dit het teken is van een echt in plaats van een nep-apparaat. Wat deze sensoropstelling precies doet, weten we nog niet. Maar aangezien we het nergens anders hebben gezien, is dit het grootste teken dat de afbeelding mogelijk echt is.

Naarmate er de komende weken en maanden meer informatie uitlekt, krijgen we een steviger beeld van de authenticiteit van dit lek.

Geschreven door Mike Lowe.