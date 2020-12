Huawei P50 Pro krijgt het eerste lek en plaagt de vlaggenschiptelefoon uit 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Huawei P50 Pro is voor het eerst uitgelekt, waardoor we een paar zeer kleine details hebben over wat we kunnen verwachten van de aanstaande telefoon.

Het lek is afkomstig van @onleaks, die een goede reputatie heeft op het gebied van nauwkeurig lekken. We vermoeden dat er nog veel meer zal komen, omdat dit slechts een enkel lek is van de voorkant van de telefoon, van een render, dus het is waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst meer hoeken zullen verschijnen.

Er is tot nu toe weinig te onderscheiden van het lek, afgezien van de specificaties die Steve Hemmerstoffer in de post op Voice deelt. Er wordt beweerd dat de Huawei P50 Pro een 6,6-inch scherm zal hebben en de rondingen naar de randen en een smalle rand behoudt.

De telefoon zou 159 mm hoog en 73 mm breed zijn. Dat is redelijk dicht bij de afmetingen van de Huawei P40 Pro , hoewel de telefoon uit 2021 naar verluidt een selfie-camera met één gaatje heeft in plaats van het langwerpige dubbele aanbod van de voorganger. We denken dat dat de juiste zet is, want dubbele cameras aan de voorkant zijn een verspilling van schermruimte.

Er valt weinig anders af te leiden uit het enkele beeld dat we hebben. We verwachten dat de Huawei P50 Pro ergens rond maart 2021 een lanceringsdatum zal zien - als Huawei vasthoudt aan eerdere lanceringscycli - en de kans bestaat dat Huawei dit als een Harmony OS-apparaat zal pushen.

Geschreven door Chris Hall.