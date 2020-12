Huaweis HarmonyOS 2.0-bèta voor smartphones is gearriveerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de Huawei Developer Day, die op 16 december 2020 in Peking werd gehouden, onthulde de Chinese technologiegigant zijn HarmonyOS 2.0-bèta voor smartphones.

In dit stadium van de tijd betekent dat geen verandering voor de mobiele apparaten van het bedrijf - het is voorlopig alleen een bètaversie van ontwikkelaars - maar het betekent wel een stapsgewijze verandering: aangezien HarmonyOS naar verwachting het Android-besturingssysteem van Google zal vervangen in de mobiele apparaten van het bedrijf in de nabije toekomst.

Het jaar 2020 was een zware rit voor Huaweis telefoonbedrijf, met een zwarte lijst in de Verenigde Staten waardoor het gebruik van Google Mobile Services werd verboden . Daarom gaat het bedrijf op eigen houtje op pad en heeft het al zijn eigen app store, AppGallery, gemaakt .

Harmony OS is de volgende stap in zijn ecosysteemplannen. Oorspronkelijk geschreven als een breed systeem om tegemoet te komen aan het internet der dingen (IoT) , heeft de software zich verder ontwikkeld dan de release van september 2020 voor slimme schermen, wearables en systemen in de auto.

Dus wat biedt HarmonyOS 2.0? Huaweis officiële ontwikkelaarssite beschrijft enkele aspecten , waarbij het bedrijf Tweeting over zijn API-ondersteuning en ontwikkelingstools, waaronder DevEco Studio.

# HarmonyOS 2.0 Beta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars! Dr. Wang Chenglu introduceerde de nieuwe # HarmonyOS 2.0, met ondersteuning voor meer dan 15.000 APIs en geïntegreerde ontwikkeltools zoals DevEco Studio. pic.twitter.com/aSM21ifhMD - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 16 december 2020

Het is een opwindende stap voorwaarts, maar mogelijk een lastige. Zullen de telefoons van het bedrijf, nu Huawei Google Android volledig heeft gedumpt, aantrekkelijk blijven voor Europese consumenten? De tijd zal het leren.

Geschreven door Mike Lowe.