Zal het VK zijn verbod op Huawei 5G in 2021 opnieuw bekijken?

(Pocket-lint) - Huawei heeft een beroep gedaan op het VK om zijn verbod op de 5G-producten van het bedrijf opnieuw te bekijken. Het pleidooi komt in het licht van de nederlaag van president Trump bij de Amerikaanse verkiezingen.

Huaweis vice-president Victor Zhang vertelde The Guardian dat het niet terugdraaien van de beslissing - genomen in juli onder duidelijke druk van de VS - "een enorme economische impact op het VK" zou hebben. In het bijzonder zei Zhang dat het moeilijk zou zijn om de economische kloof tussen noord en zuid te dichten zonder een snelle uitrol van 5G.

"De regering heeft zelf gezegd dat het zal leiden tot een vertraging van drie jaar bij de uitrol van 5G ... Veel mensen zijn verrast door de omvang van de impact van deze vertraging", vervolgde hij.

"Als 5G zonder vertraging landelijk zou worden geleverd, zou driekwart van het verwachte economische voordeel waarschijnlijk in regios buiten Londen en het zuidoosten worden geleverd."

"De beslissing was politiek ingegeven door Amerikaanse percepties van Huawei en niet die van het VK. Dit is niet echt ingegeven door veiligheid, maar over een handelsoorlog tussen de VS en China."

De VS hebben Huawei zozeer beperkingen opgelegd dat het voor Huawei onmogelijk is geworden om nieuwe chips voor zijn telecomapparatuur en Kirin-chips voor zijn smartphones te ontwerpen en produceren. De VS hebben nu vrijstellingen verleend aan Intel en Qualcomm om chips aan Huawei te verkopen - niet verwonderlijk aangezien dit Amerikaanse bedrijven zijn.

In termen van zijn classificatie als een risicovolle leverancier in het VK zei Zhang: "GCHQ concludeerde dat de technische risicos beheersbaar waren en dat gold ook voor twee parlementaire geselecteerde commissies. Persoonlijk denk ik niet dat er een veiligheidsreden is voor het VK om te stoppen door Huawei te gebruiken. Amerika zette het VK onder druk door sancties tegen Huawei, en het VK - getroffen door deze nieuwe, ongerechtvaardigde sancties - reageerde. "

BT / EE zei eerder dit jaar dat de Huawei 5G-verwijderingsdatum van 2027 het ergens in de regio van £ 500 miljoen zal kosten . Sindsdien heeft het een deal gesloten met Nokia voor 5G-apparatuur . Het zal echter nog twee jaar later dan oorspronkelijk gepland Huawei-apparatuur in zijn kernnetwerk gebruiken .

Geschreven door Dan Grabham.