Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Details zijn naar boven gekomen over de Huawei Mate X2, zoals deze onlangs verscheen op de website van 3C - een certificeringsinstantie in China - met de codenaam "Huawei TET-AN00 / AN10 smartphone".

91mobiles zag de lijst van het apparaat en heeft gemeld dat het de Huawei Mate X2 is. Het zal 66 W snel bedraad opladen, wat betekent dat het veel sneller zou moeten opladen dan de bestaande concurrentie, inclusief Samsungs Galaxy Z Fold 2, die 25 W snel bedraad opladen ondersteunt. Er waren geen details over de draadloze oplaadmogelijkheden van de Huawei Mate X2 in de lijst, maar aangezien de Galaxy Z Fold 2 draadloos opladen ondersteunt, vermoeden we dat ook de opvouwbare wil van Huawei.

De 3C-lijst van de Huawei Mate X2 heeft naar verluidt echter bevestigd dat de telefoon geschikt is voor 5G , iets dat eerder bekend was.

Over de Huawei Mate X2 gaan al een tijdje geruchten de ronde en kan het zelfs eind dit jaar of begin 2021 arriveren. Er wordt verwacht dat het twee beeldschermen zal hebben - opnieuw, net als de Galaxy Z Fold 2. Het zal een Volgens rapporten heeft het 8,3-inch hoofddisplay een verversingssnelheid van 120 Hz en vier cameras aan de achterzijde.

In termen van interne hardware wordt gedacht dat Huaweis Kirin 9000 SoC deze ultra-premium handset aandrijft, die waarschijnlijk tegen een dure prijs zal worden gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman.