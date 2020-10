Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft het nieuwste in een lange reeks high-end telefoons uit de Mate-serie onthuld: de Mate 40 en de Mate 40 Pro , en het specificatieblad zit boordevol indrukwekkend klinkende hardware.

Aan de voorkant van de Mate 40 Pro bevindt zich een enorm flexibel OLED 90Hz-scherm van 6,76 inch dat zich om de zijkanten wikkelt in een hoek van 88 graden. Huawei noemt het een Horizon Display en heeft een resolutie van 2772 x 1344, waardoor het erg scherp is.

Draai het om en je ziet een ontwerp van de camerabehuizing dat een heel andere benadering heeft dan vrijwel elke andere Android-fabrikant die er is. Het drievoudige camerasysteem is ondergebracht in een cirkelvormige ring en vormt een diepzwarte Space Ring. Het is ook water- en stofbestendig tot IP68-classificatie.

Wat die cameras betreft, is er een primaire camera van 50 megapixels die een van de grootste sensoren in een smartphonecamera gebruikt. Het maakt gebruik van een 1 / 1,28-inch RYYB-sensor, vergelijkbaar met de sensor op de P40 Pro.

Het wordt vergezeld door een periscoopachtige zoomcamera met 5x optische zoom, plus de ultragroothoekcamera. Evenzo is er een ultrabrede camera aan de voorkant in de lange, pilvormige uitsparing voor dubbele camera in het scherm.

Met deze selfiecamera kun je automatisch schakelen tussen brede en ultrabrede weergave wanneer er meer mensen op de foto worden gedetecteerd, zodat je jezelf en al je vrienden op de foto kunt krijgen.

Zoals altijd bij de Pro Huawei-telefoonvariant, zit er een hoop kracht onder de motorkap. De processor is een 5-nm Kirin 9000-chip waarvan Huawei zegt dat deze zelfs meer transistors heeft dan de A14 Bionic van Apple .

Je hebt ook een batterij van 4400 mAh, wat tegenwoordig vrij typerend is voor grote vlaggenschepen. Wat echter nog belangrijker is, is dat hij heel snel kan opladen, of je nu bedraad of draadloos oplaadt.

Huaweis nieuwste 66W SuperCharge-technologie zorgt ervoor dat je ergens rond de 40 minuten volledig bekabeld kunt opladen, en de 50W draadloze lading is niet veel langzamer, maar het vereist de eigen lading om die snelheden mogelijk te maken. Het laadt echter op via een gewone Qi-oplader, maar op lagere snelheden.

De Mate 40 Pro wordt geleverd met EMUI 11 op basis van de open-source-versie van Android 10, en - zoals het afgelopen jaar het geval is geweest - wordt niet geleverd met Google Play Services.

De Mate 40 lijkt in veel opzichten op de Pro, inclusief de IP68 water- en stofbestendigheid, maar met een 6,5-inch OLED-scherm, een enkele camera-uitsparing, HDR-compatibiliteit en een mindere bocht van 65 graden aan de zijkanten met 90Hz. vernieuwingsfrequentie.

Het heeft een soortgelijk camerasysteem, maar vervangt de periscoopcamera door een 3x optische zoom en een lagere resolutie ultrabrede camera.

Beide telefoons zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen van glas en veganistisch leer en worden vergezeld door een Mate 40 Pro +, die aan de achterkant een keramische afwerking heeft voor een duurzamer, stijlvol ogend ontwerp.

De Pro Plus heeft ook meer cameras achterop. Het heeft een 10x periscoopcamera, 3x zoom, de primaire 50-megapixelcamera en ultrabreed.

Voeg daar de Porsche Design Mate 40 RS aan toe, met zijn zeshoekige camera-uitsteeksel, en je hebt een hele reeks telefoons uit de Mate 40-serie. Het heeft ook een infraroodsensor aan de achterkant voor het meten van de temperatuur.

Op het moment van schrijven heeft Huawei geen prijzen of beschikbaarheid aangekondigd voor een van de telefoons, maar we zullen dit stuk bijwerken wanneer die informatie beschikbaar is.

Geschreven door Cam Bunton.