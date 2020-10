Huawei Mate 40 lancering: hoe te kijken en wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei onthult deze week zijn vlaggenschipserie voor 2020 - de Mate 40-serie - in een online-evenement. Dus hier is hoe u het evenement van veraf kunt bekijken, plus wat u van de handsets kunt verwachten.

Het evenement van Huawei vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 op de volgende tijden:

BST: 13:00 uur voor VK

CET: 14:00 voor Europa

IST: 18.30 uur voor India

CST: 21:00 uur voor China

EDT: 08:00 voor oostkust VS.

PDT: 05:00 voor westkust VS.

Je kunt het evenement live bekijken via YouTube en we hebben de video bovenaan deze pagina ingesloten. Als alternatief kunt u kijken via Facebook .

Je kunt ook de hashtags #LeapF FurtherAhead en # HUAWEIMate40 op Twitter volgen.

We verwachten vanaf deze lancering ten minste twee handsets: de Huawei Mate 40, Mate 40 Pro en waarschijnlijk ook een Porsche Design-versie. Opnieuw zullen ze geen Google-services hebben en zullen ze in plaats daarvan weer vertrouwen op de ontluikende AppGallery-app store van Huawei.

Het evenement zal worden georganiseerd door Richard Yu, CEO van de Huawei Consumer Business Group, maar de uitnodiging suggereert dat er naast de Mate 40-serie ook "andere producten" zullen worden gelanceerd.

De belangrijkste handset is waarschijnlijk de Mate 40 Pro, die naast het 6,4-inch scherm van de Mate 40 waarschijnlijk een 6,7-inch display zal hebben. De teasers van het bedrijf beweren dat er een ongekende kracht komt, hoewel er een vraagteken is over welke chipsets deze telefoons van stroom zullen voorzien - hoewel Huaweis eigen Kirin 9000-serie ongetwijfeld een rol zal spelen, suggereren geruchten dat het bedrijf bijna op die onderdelen komt te staan vanwege het handelsverbod van de VS en het moet misschien ergens anders zoeken.

De telefoons volgen de in maart aangekondigde Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro op.

Bekijk onze Huawei Mate 40-geruchtenfunctie voor het laatste nieuws over de nieuwe handsets.

Geschreven door Dan Grabham.