De Huawei Mate 40-serie wordt op 22 oktober gelanceerd

(Pocket-lint) - Huawei heeft aangekondigd dat het binnenkort zijn volgende telefoons uit de Mate-serie zal onthullen. De lanceringsdatum is vastgesteld op 22 oktober en begint om 14.00 uur CEST (13.00 uur BST).

Momenteel is dat alle officiële informatie die we hebben over de lancering van Mate 40 . Huawei heeft nog niet bevestigd waar we de aankondiging kunnen bekijken of hoe deze plaatsvindt, maar gezien de trend voor 2020 verwachten we dat het een volledig virtueel evenement is dat online wordt gestreamd.

Er gaan de afgelopen maanden geruchten de ronde over de Mate 40 en Mate 40 Pro, en - net als de trend voor de Mate-serie - klinkt het alsof we een aantal innovatieve technologie op deze producten beschikbaar gaan zien.

Er is gesuggereerd dat dit een van de eerste telefoons zal zijn die een onzichtbare in-display selfie-camera zal introduceren. Andere gelekte specificaties zijn onder meer waterval-90Hz-schermen, Kirin 9000-processors en 3D-gezichtsherkenning.

Het is natuurlijk moeilijk om Huawei te noemen zonder enige aandacht te besteden aan de aanhoudende problemen met het handelsverbod van de VS, dat naar verluidt het aanbod van processors heeft beïnvloed en dat dit - tenzij de situatie verandert - de laatste telefoonserie is met de Kirin-chipsets .

Qua ontwerp lieten de eerste uitgelekte weergaven een apparaat zien met een groot cirkelvormig uitsteeksel aan de achterkant voor het camerasysteem, ingebouwd in een apparaat dat lijkt op de P40-reeks vanaf de voorkant.

We zullen zien hoeveel van de geruchten op 22 oktober kloppen, en we zullen je op de hoogte houden als er meer informatie wordt onthuld.

Geschreven door Cam Bunton.