Huawei bevestigt dat HarmonyOS naar smartphones komt om te concurreren met Android

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met het aanhoudende Amerikaanse handelsverbod heeft Huawei al lang plannen voor een alternatieve toekomst weg van Android. Vorig jaar kondigde het zijn HarmonyOS-software aan en nu komt de tweede versie van de software naar smartphones.

We wisten natuurlijk al dat dit waarschijnlijk was, maar het is interessant om dit bevestigd te zien tijdens de software-keynote op de ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf - HDC 2020, die de komende dagen plaatsvindt.

Tijdens de keynote van Huaweis consumentenchef Richard Yu was er enige suggestie dat er in 2021 een telefoonlancering zou kunnen plaatsvinden - we denken dat dat zeer waarschijnlijk is.

Huawei zal nu een bètaversie van de HarmonyOS 2.0-software beschikbaar stellen voor smartwatches en tvs, maar volgt in december een versie die werkt voor telefoons. Waarschijnlijk zou het bedrijf de software een ontwerp geven dat lijkt op de nieuw aangekondigde EMUI 11 - het is software die bovenop Android draait. Het is dus mogelijk dat gebruikers geen enorm verschil zien.

Het is momenteel onduidelijk welke typen Huawei-smartphones het nieuwe besturingssysteem zouden krijgen en of sommige bij Android zullen blijven. Het Chinese bedrijf kan Android op telefoons blijven gebruiken, maar kan geen Google-apps gebruiken. Dat is prima voor de Chinese markt, maar het is een dealbreaker voor Europa. Huawei gaat door met de ontwikkeling van zijn AppGallery-app store .

Huawei is ook van plan om HarmonyOS te openen als onderdeel van een project genaamd OpenHarmony - net als Androids eigen AOSP-project.

Geschreven door Dan Grabham.