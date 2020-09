EMUI 11 officieel: aanpasbaar always-on display, meer multitasking-opties en privacy op sleeptouw

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft de volgende iteratie van EMUI onthuld , het op Android gebaseerde besturingssysteem voor smartphones. Dit jaar ligt de focus op transitie-animaties, privacy en multitasking. Bovendien is er een bijgewerkte functie voor always-on display.

Om te beginnen met het laatste, stelt Huawei s nieuwste software voor always-on display gebruikers in staat om het uiterlijk aan te passen door kleuren, vormen en stijlen te kiezen.

Een van de nieuwe stijlen is geïnspireerd door de Nederlandse schilder Piet Mondriaan, die bekend staat om zijn abstracte kunst bestaande uit felgekleurde vierkanten.

Net als de kunst van Mondriaan is dit specifieke scherm standaard geel, rood en blauw, maar je kunt de kleuren wijzigen als je dat wilt. Bovendien kunt u uw camera gebruiken om een kleurencombinatie bij u in de buurt vast te leggen en die hoofdkleuren instellen als de drie kleuren in het thema.

Sommige van de altijd ingeschakelde weergavestijlen zijn ook geanimeerd. Paradox - bijvoorbeeld - heeft dat parallax-effect waarbij het verschuift als je de telefoon beweegt.

Andere veranderingen in EMUI 11 zijn onder meer bijgewerkte animaties en haptische feedbacktrillingen, ontworpen om de zintuigen aangenamer te maken en uw efficiëntie te vergroten.

Sommige animaties, bijvoorbeeld het verplaatsen tussen weergaven in uw agenda, zijn ontworpen om uw focus te houden op het deel van het scherm dat u zoekt.

Huawei zegt dat het veel van wat het onderzoek naar menselijke factoren noemt, heeft gedaan, waarbij het de reactie van gebruikers en oogbewegingen bijhoudt met verschillende animatiestijlen, om te zien hoe elementen op het scherm het beste kunnen worden verplaatst.

Daarnaast zijn de trillingen als reactie op gebaren en aanrakingen op het scherm verfijnd om ze aangenamer te maken. Evenzo zijn de trillingspatronen tijdens beltonen aangescherpt, zodat ze nauwkeuriger overeenkomen met de beats en ritmes van de melodie.

De andere belangrijke visuele verandering is de toevoeging van nieuwe multitasking-opties. Slimme multi-window-modi zorgen ervoor dat je zwevende, aanpasbare app-vensters op je scherm hebt.

U kunt deze zwevende vensters vervolgens minimaliseren, die dan een klein zwevend bubbelpictogram op het scherm worden, dat u op elk moment kunt openen om het weer te openen.

Het is een interessante zet van Huawei en lijkt veel waarschijnlijker van nut te zijn op een groter tabletscherm dan op een kleine smartphone.

Andere verbeteringen zijn onder meer een nieuwe versie van de samenwerkingstool voor meerdere schermen genaamd Huawei Share, waarmee je je telefoon kunt bedienen vanaf je Huawei-laptop.

Met de nieuwste versie van Huawei Share kunt u meerdere telefoonapps tegelijk op uw laptopscherm gebruiken. U kunt er ook gemakkelijk bestanden mee overbrengen tussen apparaten en zelfs uw scherm voor videogesprekken delen.

Alsof dat nog niet genoeg was, brengt Huawei zijn videogesprekplatform, MeeTime, naar meer landen en voegt ook nieuwe functies toe aan zijn Notepad-app, zodat u documenten rechtstreeks kunt scannen.

Andere veranderingen in EMUI 11 zijn niet zo visueel voor de hand liggend, maar aantoonbaar zo belangrijk. Een grote nieuwe functie is de manier waarop EMUI 11 persoonlijke gegevens beschermt.

Net als Android 11 biedt het meer verfijnde controle over welke apps toegang hebben tot welke machtigingen, zoals de locatie van je telefoon, fotos, persoonlijke informatie en meer.

Op het moment van schrijven had Huawei nog niet aangekondigd welke apparaten / telefoons als eerste de update krijgen. Maar we zullen u updaten zoals dat is bevestigd.

Geschreven door Cam Bunton.