EMUI 11: alles wat u moet weten over de software-update van Huawei

(Pocket-lint) - De volgende versie van Huaweis software zal EMUI 11 zijn. De nummering van Huaweis software volgt die van Android, hoewel dit op veel van Huaweis meest recente apparaten de open-source Android-kern zal zijn, in plaats van de volledige Google Mobile Services.

Hier is alles wat u moet weten over EMUI 11.

Aangekondigd in september 2020

Beta wordt vanaf 10 september uitgerold naar specifieke apparaten

Tijdens de HDC-openingstoespraak verklaarde Huawei dat de EMUI 11-update vanaf 10 september in bètavorm zal worden uitgerold naar een groep van tien smartphones en tablets. Met enkele Honor-modellen die op een later tijdstip volgen.

Een van de meest visuele veranderingen in EMUI 11 zijn de bijgewerkte opties in het menu Always-on display. Huawei heeft een groot aantal nieuwe stand-byschermstijlen toegevoegd en biedt het ook een heleboel aanpassingsopties.

Enkele van de nieuwe afbeeldingen voor deze altijd-op-display animeren, zoals de nieuwe Paradox- en Memphis-afbeeldingen met geometrische patronen en verlopen, terwijl de op Mondriaan geïnspireerde optie gebruik maakt van die iconische rode, gele en blauwe rechthoeken uit Mondriaans beroemde abstracte kunstwerk. Behalve dat ze niet geel, rood en blauw hoeven te zijn. Ze kunnen elk kleurentrio zijn dat je leuk vindt.

Je kunt handmatig een trio kiezen of een foto maken van iets in de buurt en het zal de drie primaire kleuren uit die afbeelding kiezen. Je kunt zelfs je eigen stilstaande afbeelding kiezen, of voor een gif gaan en daar een eigenzinnige kleine animatie op plaatsen. Wat uw boot ook drijft.

Een van de nadruk die Huawei tijdens zijn aankondiging wilde leggen, was zijn onderzoek naar menselijke interactie en reacties op animaties, of audio en fysieke feedback van telefoons. Dat omvat zaken als beltonen, piepjes, animaties en zelfs de haptische feedback van de vibratiemotor binnenin. Met dat in gedachten heeft het een hele reeks van die elementen bijgewerkt.

Als u bijvoorbeeld naar de nieuwe agenda-app gaat en tussen lagen beweegt en naar specifieke weergaven navigeert, zijn de animaties ontworpen om uw ogen naar het rechtergedeelte van het scherm te trekken. De manier waarop dingen inzoomen en aanpassen om het scherm te vullen, of bepaalde elementen worden gemarkeerd, zijn op die manier gemaakt om het gemakkelijker te maken om gefocust te blijven en niet te worden afgeleid door rommel op het scherm.

Daarnaast zijn de haptische trillingspatronen van de motor bijgewerkt om nauwkeuriger en subtieler te zijn, doordat het trillingspatroon overeenkomt met het patroon van de beltoon.

Zwevende ramen, overal zwevende ramen. Oké, dus niet echt, maar een beetje.

EMUI 11 heeft een nieuwe manier meegebracht om uw apps te laden en ze over uw scherm te laten zweven. Dus als u iemand een bericht stuurt en de chat in het oog wilt houden terwijl u wat informatie zoekt, kunt u dat doen. De grootte van de vensters kan worden aangepast en u kunt ze verkleinen tot een kleine zwevende knop aan de zijkant van het scherm, klaar om weer in actie te worden gebracht.

Om toegang te krijgen, hoeft u alleen maar uw recente apps-weergave te starten en op het kleine zwevende vensterpictogram in de bovenhoek van de miniatuurkaart van de app te tikken, of - vanuit het startscherm - het randpaneel van de zijkant van het scherm naar buiten te slepen . Sleep nu gewoon een app vanaf dat tabblad.

We zijn allemaal gewend aan snelle tegels en kleine pictogrammen voor bepaalde functies in de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm, maar Huaweis zijn bijgewerkt om ze Live-pictogrammen te maken. Dat betekent in wezen dat ze nieuwe animaties hebben wanneer u erop drukt om ze te selecteren en hun functies te activeren.

Met Huawei Share - of samenwerking op meerdere schermen - kunt u uw Huawei-telefoon bedienen vanaf een Huawei-tablet of -laptop. Met de nieuwste iteratie in EMUI 11 kun je meer apps tegelijk bedienen. Maximaal drie zelfs.

U kunt apps op uw laptop in zwevende vensters veranderen, bestanden van de telefoon naar de laptop slepen en neerzetten en die bestanden zelfs rechtstreeks op de laptop bewerken. U kunt zelfs spraak- en video-oproepen plaatsen en ontvangen vanaf de laptop met behulp van de camera en microfoon van de computer.

Meer een kleine nieuwe functie dan een grote, maar nu bevat de Kladblok-app een scanner. Richt je camera dus op een document in de Kladblok-app, tik om document te scannen en je kunt vervolgens de tekst bewerken die wordt herkend uit het document dat je zojuist hebt vastgelegd.

Het telefoonaanbod van Huawei is momenteel nogal verdeeld, waarbij sommige oudere apparaten de volledige Google Android-ervaringen uitvoeren, terwijl nieuwere apparaten geen toegang tot Google bieden, maar vertrouwen op Huawei Mobile Services.

De huidige lijst met Huawei-apparaten die de EMUI 11-update ontvangen, bevat alleen die telefoons die niet over de volledige Google Android-software en -services beschikken. In wezen alleen telefoons en tablets die vanaf eind 2019 zijn gelanceerd. De lijst is hieronder:

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Porsche Design Huawei Mate 30 RS

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei Nova 7 (op een later tijdstip)

Er zal ook een volledige reeks Honor- apparaten zijn die de update krijgen, maar pas op een latere datum, maar de lijst is veel korter:

Eer 30

Eer V30

Hier is alles wat tot nu toe is gezegd over de EMUI 11-update in chronologische volgorde.

Huawei heeft officieel zijn nieuwste mobiele besturingssysteem onthuld .

Zelfs Blass heeft op Twitter details gedeeld over aanstaande Huawei-apparaten en heeft gezegd dat de Mate 40 Pro naar verwachting zal worden gelanceerd met EMUI 11, terwijl de Mate 40 (niet-Pro) een eerdere EMUI 10.x-softwareversie zal hebben.

De details voor HDC 2020 omvatten onder meer discussie over EMUI 11, zoals bevestigd door Huawei op zijn eigen website . De conferentie vindt plaats op 10-12 september 2020.

