Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei kondigt doorgaans twee vlaggenschip-smartphoneseries per jaar aan: de P-serie en de Mate-serie. De P-serie arriveert normaal gesproken in de eerste helft van het jaar, terwijl de Mate-serie is gereserveerd voor de tweede helft van het jaar.

Met de in maart aangekondigde Huawei P40 en P40 Pro zijn alle ogen gericht op de aankomende Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Oktober 2020

Waarschijnlijk vanaf ongeveer € 799

De Huawei Mate 10 verscheen in november 2017, de Mate 20 in oktober 2018 en de Mate 30-serie in september 2019. Dat zou je kunnen doen vermoeden dat de Mate 40-serie in oktober zou kunnen lanceren, zoals geruchten hebben aangegeven.

Hoewel er geen evenement is aangekondigd, is Huawei naar Twitter gegaan om ons gerust te stellen dat de nieuwe Mate-serie binnenkort bij ons zal zijn.

We hebben spannend nieuws voor je ...

De volgende generatie #HuaweiMate komt eraan - Blijf op de hoogte! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ - Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) 15 september 2020

De Huawei Mate 30 begon bij de eerste lancering voor € 799, terwijl de Mate 30 Pro begon voor € 1099 en de Mate 30 Pro 5G voor € 1199. We zouden vergelijkbaar verwachten voor de Mate 40 en Mate 40 Pro, zo niet een beetje duurder.

Geruchten beweren dat de Mate 40 Pro zal beginnen bij 5999 yuan, wat ongeveer £ 660 is in het VK, $ 870 in de VS en € 730 in Europa. Als dat waar is, zou dit de vanafprijs van de 2020-modellen goedkoper maken dan hun voorgangers, wat onwaarschijnlijk lijkt.

Mate 40: 158,6 x 72,5 x 8,9 mm, of 10,4 mm met de camerabobbel

Mate 40 Pro: 162,8 x 75,5 x 9 mm of 10,4 mm met de camerabobbel

Op basis van de geruchten zullen de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro zeer prominente camerabehuizingen aan de achterkant hebben - zelfs meer dan de Mate 30-serie. Renders suggereren dat beide cirkelvormig zullen zijn met de Mate 40 met een drievoudige camera en de Mate 40 Pro met een viervoudige camera.

Het lijkt erop dat de Mate 40 een display met gebogen rand kan hebben met een dubbele camera in de linkerbovenhoek - vergelijkbaar met wat de Galaxy S10 + deed. Ondertussen zou de Mate 40 Pro een watervalweergave kunnen hebben zoals de Mate 30 Pro met dubbele perforatiecameras in plaats van de inkeping die we op het 2019-apparaat zagen.

Wat betreft IP-classificaties - de Mate 30 Pro heeft een hogere IP-classificatie dan de Mate 30, dus het zou niet zo verwonderlijk zijn om hetzelfde te zien voor de Mate 40-serie. Van beide apparaten wordt verwacht dat ze aluminium frames met glazen achterkant hebben.

Mate 40: 6,4-inch, OLED, gebogen, 90 Hz

Mate 40 Pro: 6,7-inch, OLED, waterval

Volgens de geruchten krijgt de Huawei Mate 40 een 6,4-inch beeldscherm - wat iets kleiner is dan de Mate 30. Er is echter ook sprake van een 6,67-inch scherm, waarvan wordt gezegd dat het gebogen is met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz. Resoluties zijn niet genoemd, maar de Mate 30 heeft een Full HD + -resolutie met HDR10-ondersteuning, dus dat verwachten we in ieder geval voor de Mate 40.

De Mate 40 Pro zou ondertussen een 6,7-inch scherm hebben - dat is iets groter dan de Mate 30 Pro. Op de Mate 40 Pro wordt in ieder geval een Full HD + resolutie verwacht, net als de Mate 30 Pro. Er wordt gezegd dat de Mate 40 Pro een watervalweergave zal hebben en ook een verversingssnelheid van 90 Hz biedt.

Mate 40: drievoudige camera aan de achterzijde

Mate 40 Pro: Quad achteruitrijcamera

Het is waarschijnlijk dat cameras de belangrijkste focus zullen zijn van de Mate 40-serie, vooral in het geval van het Pro-model. Er wordt beweerd dat de Huawei Mate 40 een freeform-lens zou kunnen hebben - waarover u hier meer kunt lezen - maar we vermoeden dat als dit verschijnt, deze gereserveerd zal zijn voor de Mate 40 Pro of Mate 40 Pro + als die er is.

Volgens rapporten zal de Mate 40 een drievoudige camera aan de achterzijde hebben, bestaande uit een 50-megapixelsensor, een 20-megapixel-ultrabrede sensor, een 8-megapixel-telelenssensor en laser-autofocus. De Mate 40 Pro zou ondertussen een 50-megapixel groothoeksensor met vloeistoflenstechnologie, een 80-megapixel Cine-sensor, een periscoop en een Time of Flight-sensor hebben. Geen van deze specificaties is echter bevestigd.

We zouden weer Leica-optica verwachten en wat de make-up ook is, we verwachten dat beide erg goed zijn, gezien de recente bekwaamheid van Huawei op dit gebied.

Mate 40: Kirin 9000, 6/8 GB RAM?

Mate 40 Pro: Kirin 9000, 8/12 GB RAM?

Er wordt beweerd dat de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro de laatste apparaten zijn die Huaweis eigen Kirin-chipsets gebruiken. Nu het handelsverbod van de VS van kracht is, kunnen Huaweis eigen Kirin-chips die de basis vormen van zijn topsmartphones na 15 september 2020 niet meer worden geproduceerd. De Mate 40 en Mate 40 Pro zullen echter al opgeslagen chips gebruiken volgens het bedrijf

Er wordt gezegd dat deze nieuwe apparaten worden geleverd met een 5nm-chip. Die chip is niet aangekondigd, maar zal naar verwachting de Kirin 9000 zijn. Geschat wordt dat Huawei ongeveer 8 miljoen chips beschikbaar heeft.

De Mate 30 had 6 of 8 GB RAM en 128 GB opslag, terwijl de Mate 30 Pro 8 GB RAM heeft met 128 GB of 256 GB geheugen. We verwachten dat de Mate 40 minimaal 8 GB RAM biedt en de Mate 40 Pro hetzelfde, evenals misschien een andere hogere optie - misschien 12 GB.

Qua batterij verwachten we 4000 mAh plus op de Mate 40 en Mate 40 Pro. Met een beetje geluk zit de Mate 40 Pro dichter bij de 5000 mAh-markering, net als de Samsung Galaxy Note 20 Ultra . Geruchten suggereren dat de batterijcapaciteit 4300 mAh, 4600 mAh en 5000 mAh is.

Geen Google-apps of -services

Huaweis eigen AppGallery app store zal aanwezig zijn

De Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro bieden waarschijnlijk geen Google-apps en -services, zoals de Mate 30, Mate 30 Pro, P40, P40 Pro en P40 Pro + niet. Dit komt door het eerder genoemde Amerikaanse handelsverbod.

In plaats van Google Play voor het downloaden van apps is er Huaweis App Gallery . Het is onwaarschijnlijk dat Google-services op de apparaten worden hersteld en het zal moeilijk zijn om apps zoals WhatsApp of bankapps te gebruiken zonder de verschillende gecompliceerde oplossingen te doorlopen.

Hier is alles wat tot nu toe is geruchten over de Huawei Mate 40-serie.

Vanwege Amerikaanse sancties die productiebeperkingen opleggen, heeft Huawei mogelijk slechts 8,8 miljoen eenheden van de Kirin 9000 5G-chip gepland voor de Mate 40-serie.

Een apparaat waarvan wordt aangenomen dat het de Huawei Mate 40 Pro is, heeft volgens rapporten de Bluetooth-certificering doorstaan.

Huawei heeft via zijn sociale kanalen bevestigd dat het volgende Mate-apparaat binnenkort zal worden aangekondigd.

Twitter-gebruiker @ Rodent950 claimde enkele vermeende prijzen voor de Mate 40 Pro, hoewel de vanafprijs goedkoper is dan de Mate 30 Pro, dus neem ze voorlopig met een korreltje zout.

Mate 40 pro-prijzen in yuan (vermeend)

128 gt: 5999 yuan

256 gt: 6499 yuan

512 gt: 7399 yuan - Teme (特米) (@ RODENT950) 14 augustus 2020

Twitter-gebruiker @ Rodent950 onthulde enkele van de specificaties voor de Mate 40 en Mate 40 Pro, inclusief hun camerasystemen. De Mate 40 heeft de codenaam Ocean, terwijl de Mate 40 Pro de codenaam Noah heeft.

Oceaan:

6,67 "gebogen lg-scherm 90hz

50 + 20 UW + 8 tele + L-AF

Noach:

Waterval lg / boe display 90hz

Kirin9000

50 W Liquid Lens Tech + 80 UW Cine + periscoop + tof

Batterijcapaciteiten

4300, 4600 en 5000 mAh

Pill hole met 3D face ID - Teme (特米) (@ RODENT950) 14 augustus 2020

Android Authority meldde dat Huawei heeft bevestigd dat de Mate 40 onderweg is en dat het de laatste smartphone zal zijn met de Kirin-chipset van het bedrijf, aangezien ze na 15 september 2020 "niet kunnen worden geproduceerd". Die datum is wanneer het Amerikaanse handelsverbod op in de VS gevestigde bedrijven die met Huawei werken, worden permanent.

Sommige weergaven zijn online verschenen en geven ons een indicatie van hoe de Mate 40 en Mate 40 Pro eruit kunnen zien. Op basis van de afbeeldingen zal de Huawei Mate 40 drie camerasensoren aan de achterkant hebben in een prominente ronde camerabehuizing, terwijl de Mate 40 Pro drie camerasensoren en een periscoopsensor aan de achterkant heeft, ook in een gecentraliseerde ronde behuizing.

Aan de voorkant lijkt het erop dat de Mate 40 gebogen randen heeft en een selfie-camera met twee gaten in de linkerbovenhoek. De Mate 40 Pro lijkt ondertussen het watervalscherm van de Mate 30 Pro te hebben, maar schakelt de inkeping voor een camera met perforatiegaten.

Volgens een leaker op het Chinese sociale mediaplatform Weibo zal Huawei in oktober zijn volgende vlaggenschip-smartphone lanceren. De Weibo-leaker suggereerde ook dat de Huawei Mate 40 een 5nm-chipset zal hebben, waarschijnlijk gebaseerd op de Kirin 1000.

Huawei wordt getipt om de eerste fabrikant te zijn die een telefoon op de markt brengt met een camera aan de voorkant verborgen onder het display. Gizmochina haalt een Chinese tipgever aan die een opmerking plaatst dat het bedrijf waarschijnlijk de race zal leiden om de cameratechnologie in handen van gebruikers te krijgen en dat camera-apparaten onder het scherm waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar zullen verschijnen.

Zet die geruchten bij elkaar en het wijst erop dat de Mate 40 en / of Mate 40 Pro de eerste zijn.

Volgens de analist Guo Mingchi van Tian Feng International zal de Huawei Mate 40-telefoonserie een freeform-lens hebben.

Als dit het geval is, moet de lenszoom in de Mate 40 daarom zo zijn ontworpen dat deze een duidelijkere oplossing biedt voor scherpstelling op zowel korte als verre afstand.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.