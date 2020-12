Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In januari besloot de Britse regering dat Huawei-technologie beperkt kan worden gebruikt in 5G-netwerken.

Die beslissing werd in de zomer teruggedraaid met een aankondiging van de Britse regering die Britse telecombedrijven opdraagt te stoppen met het installeren van nieuwe Huawei 5G-uitrusting en, in een beweging die hen - en uiteindelijk ons - miljarden zal kosten om uiteindelijk de uitrusting te verwijderen die ze hebben ingezet. al in 2027.

De datum om te stoppen met het installeren van de apparatuur is nu verplaatst naar september 2021 , vermoedelijk om netwerken de tijd te geven om apparatuur te gebruiken die ze al hebben gekocht.

De stap is een klap voor de positie van het VK in de voorhoede van de wereldwijde uitrol van 5G - de overheid, die zichzelf ontmoette, suggereert dat dit de uitrol van de Britse 5G met maximaal drie jaar zou kunnen vertragen.

Mobile UK suggereert dat het de Britse economie £ 6,8 miljard zal kosten om Huawei volledig uit alle Britse netwerken te verwijderen. BT zegt dat het onmogelijk zou zijn om dit vóór 2030 te doen, hoewel de deadline van de regering het einde van 2027 is.

Er spelen veel problemen, niet in de laatste plaats het perspectief vanuit de VS - laten we hier de ins en outs bekijken.

Laten we één ding duidelijk maken: Huawei-technologie is overal aanwezig, zowel in bestaande vaste als mobiele telefoonnetwerken. Vodafone, EE en Three gebruiken allemaal Huawei-apparatuur bij de uitrol van 5G, terwijl de andere - O2 - een deel van het Vodafone-netwerk deelt.

Er is een verschil tussen het hebben als een belangrijk onderdeel van het netwerk (het kernnetwerk) en Huawei-apparatuur in basisstations en masten, maar toch zullen telcos vanaf eind september 2021 moeten stoppen met het inzetten van nieuwe apparatuur en alle Huawei 5G-apparatuur verwijderen tegen 2027.

De Britse telefoonnetwerken hebben Huawei-apparatuur steeds meer uit hun kernnetwerken verwijderd, omdat de bezorgdheid over de veiligheid is toegenomen, en de vaste-telefonieleverancier BT Openreach vermindert ook zijn afhankelijkheid van Huawei-apparatuur. Drie hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Nokia en Ericsson bij de uitrol van 5G.

Voor 5G- en glasvezelbreedbandnetwerken concludeerde de evaluatie van de Britse regering van januari 2020 dat, op basis van de huidige positie van de Britse markt, zogenaamde ‘high-risk vendors’ (waarvan Huawei er een is) van alle veiligheidskritische en veiligheidskritische netwerken (inclusief de kern van mobiele netwerken) en beperkt tot een minderheidsaanwezigheid netwerkfuncties tot een maximum van 35%.

De Britse regering heeft haar besluit van januari echter in juli 2020 omgezet . Het heeft netwerken verteld om het gebruik van Huawei-apparatuur in het 5G-netwerk tegen 2027 geleidelijk stop te zetten door te zeggen dat "het VK geen vertrouwen meer kan hebben" over toekomstige uitrusting van de Chinezen. verkoper.

Het is een gevolg van het feit dat de VS Huawei ervan weerhoudt producten te maken die Amerikaanse technologieën gebruiken nadat het eerder Amerikaanse bedrijven had belet om zaken te doen met het Chinese conglomeraat. Dat betekent dat Huawei-apparatuur technologie moet gebruiken die het VK niet per se vertrouwt. De verhuizing werd met goedkeuring ontvangen van de regering-Trump in de VS.

Het lijdt geen twijfel dat het uitschakelen van Huawei-uitrusting Britse netwerken financieel zal kosten. Een van de belangrijkste redenen dat Britse netwerken (zoals bij veel andere wereldwijde telcos) de voorkeur geven aan Huawei-apparatuur, is dat het bewezen is dat het gedurende een lange periode betrouwbaar is en ook goed geprijsd is in vergelijking met apparatuur van rivalen. Het roept ook vragen op over de algemene houding van het VK ten opzichte van China, dat vóór de Huawei-order gericht was op het hebben van een goede handelsrelatie.

Na de uitspraak van januari zegt EE / BT dat het de kosten voor de komende vijf jaar op ongeveer £ 500 miljoen schatte . EE verwijderde hoe dan ook Huawei-apparatuur uit zijn kernnetwerk, ten gunste van Ericsson-apparatuur.

Oliver Dowden, staatssecretaris van het Britse Ministerie van Digitaal, Cultuur, Media en Sport, was duidelijk dat de beslissing "de uitrol van 5G met in totaal twee tot drie jaar zal vertragen".

Dowden was ook duidelijk dat het proberen om Huawei-uitrusting vóór 2027 uit te trekken enorme extra kosten met zich meebrengt - maar dat zal misschien niet veel parlementsleden tevreden stellen die zo snel mogelijk van Huawei-uitrusting willen afkomen.

In een verklaring die in juni aan Reuters werd gestuurd , zei Scott Petty, Chief Technology Officer van Vodafone UK: "Het leiderschap van het VK in 5G zal verloren gaan als mobiele operators gedwongen worden tijd en geld te besteden aan het vervangen van bestaande apparatuur"

"We zijn niet aan één leverancier gebonden, maar het is belangrijk om te begrijpen wat er hier op het spel staat", besluit Petty.

Het Government Communications Headquarters (GCHQ) was eerder duidelijk dat de aanleg van datanetwerken echt niet veel gevolgen heeft voor de nationale veiligheid.

Volgens de officiële richtlijnen van de Britse regering "heeft GCHQ categorisch bevestigd dat de manier waarop we ons 5G- en full-fiber openbare telecomnetwerk opbouwen, niets te maken heeft met hoe we geclassificeerde gegevens delen.

"En de technische beveiligingsexperts van het VK zijn het erover eens dat de nieuwe controles op leveranciers met een hoog risico volledig in overeenstemming zijn met de beveiligingsbehoeften van het VK."

In een interview met BBC Panorama begin 2019 suggereerde de technisch directeur van GCHQs National Cyber Security Center (NCSC) echter dat Huawei zijn spel moest verbeteren op het gebied van beveiliging van zijn netwerkapparatuur. Dr. Ian Levy noemde de beveiliging van het bedrijf "slordig" en vergeleek het met "engineering in het jaar 2000".

En nu heeft GCHQ zijn advies gewijzigd, voornamelijk omdat de VS het gebruik van Amerikaanse technologie door Huawei in zijn hardware willen beperken .

In een eerder rapport van de raad van bestuur van het Huawei Cyber Security Evaluation Center (HCSEC) - ja, er is een gespecialiseerde overheidsinstantie die hier naar kijkt - zei dat er bezorgdheid was over elementaire technische competentie en cybersecurityhygiëne die aanleiding geven tot kwetsbaarheden die kunnen worden uitgebuit door een reeks acteurs ". Het siert Huawei de feedback en besloot om in samenwerking met HCSEC aan de problemen te werken, zoals het op lange termijn met Britse instanties heeft gedaan.

Huawei blijft protesteren tegen zijn onschuld en verwelkomde aanvankelijk de reactie van de Britse regering van januari 2020, maar in april 2020 publiceerde het een vreemd getimede brief waarin werd gesproken over de "ongegronde kritiek" rond Huaweis betrokkenheid bij de uitrol van 5G in het VK.

Het lijkt erop dat dit met name gericht is op de aanhoudende aanval van de Amerikaanse regering (zie hieronder) en enkele Britse regeringsparlementariërs die hun mening blijven uiten over het eerdere besluit om Britse netwerken toe te staan Huawei-apparatuur te blijven gebruiken.

In de brief van Huawei-vice-president Victor Zhang staat dat het bedrijf goede bedoelingen heeft om Groot-Brittannië in het huidige klimaat verbonden te houden. "Door Groot-Brittannië online te houden, kunnen we nu onze rol spelen om het land door deze moeilijke periode te helpen."

"Om de inspanning te ondersteunen, hebben we drie nieuwe magazijnen opgezet en zijn we belangrijke reserveonderdelen aan het herverdelen over het hele land om de continuïteit van de bevoorrading te garanderen."

"Desondanks is er ongegronde kritiek van sommigen op de betrokkenheid van Huawei bij de uitrol van 5G in het VK. En er zijn er die ervoor kiezen om ons aan te vallen zonder enig bewijs te leveren. Het verstoren van onze betrokkenheid bij de uitrol van 5G zou Groot-Brittannië een slechte dienst bewijzen."

In een interview met Guardian in november 2020 zei Huawei-vicepresident Victor Zhang dat de nederlaag van Trump in de VS zou moeten betekenen dat het VK het verbod opnieuw evalueert, maar er zijn geen tekenen dat dat gebeurt.

In een interview met Pocket-lint vroegen we Andrew Garrihy, de wereldwijde chief brand officer van Huawei, over 5G in het VK en hij gaf toe dat "als merk staan we ongetwijfeld voor een aantal buitengewone uitdagingen".

"En we zijn het voorwerp geweest van veel beschuldigingen die niet door enig bewijs worden ondersteund. Maar laat ik het over de feiten hebben. We leveren al 20 jaar [in het VK] netwerkconnectiviteit. We hebben geholpen met 3G en 4G. En we blijven enorm veel investeren om onze klanten te ondersteunen.

"De regering [UK} heeft in januari besloten dat we konden deelnemen aan de uitrol van 5G. Dat was een beslissing op basis van bewijs en het was een goede beslissing om ervoor te zorgen dat het VK geavanceerde technologie krijgt. Connectiviteit is niet meer een handelsartikel geworden. dat we allemaal hebben geprobeerd om tegen zo laag mogelijke kosten iets te krijgen dat echt heel belangrijk is.

Gedurende het hele proces is de Amerikaanse regering duidelijk geweest dat ze Huawei niet vertrouwt en, zoals goed is gedocumenteerd, Amerikaanse bedrijven ervan weerhield om ermee om te gaan met een handelsverbod en vervolgens verhinderde dat ze Amerikaanse technologieën in apparatuur gebruikte. .

Maar de VS hebben in het openbaar geen enkel bewijs voor hun standpunt gepresenteerd, terwijl ze over het algemeen de regeringen in het VK en Europa niet hebben kunnen overtuigen - maar Australië en Japan hebben Huawei geblokkeerd van betrokkenheid bij 5G-netwerken.

In de aanloop naar het besluit van de Britse regering in januari en daarna suggereerden de VS dat het besluit van het VK om Huawei te blijven gebruiken gevolgen zou kunnen hebben voor het delen van gevoelige gegevens. De VS legden begin 2020 een dossier voor aan de Britse regering, maar het registreerde zich niet en er werden geen details bekendgemaakt. Deze aanhoudende druk leek te werken en resulteerde in de daaropvolgende aankondigingen van de Britse regering.

Op 5 september 2019 herhaalde president Trump eerdere beweringen dat "Huawei een grote zorg is van ons leger, van onze inlichtingendiensten, en we doen geen zaken met Huawei". Begin 2020 zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo : "we zullen nooit toestaan dat Amerikaanse internationale veiligheidsinformatie via een netwerk gaat waar we geen vertrouwen in hebben." Dit heeft duidelijk ook enige impact gehad op de Britse regering. .

De nederlaag van Trump heeft Huawei echter gehoopt dat de aankomende Biden-regering haar aanpak zou kunnen verzachten. Verschillende verkooppunten - zoals de Washington Post - hebben echter gemeld dat Biden "waarschijnlijk hard zal blijven voor Chinese technologie". Het citeert inderdaad een artikel van Biden dat zegt: "De Verenigde Staten moeten China hard aanpakken. Als China zijn zin krijgt, zal het de Verenigde Staten en Amerikaanse bedrijven blijven beroven van hun technologie en intellectueel eigendom".

Geschreven door Dan Grabham.