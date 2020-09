Huawei en HarmonyOS: wat is Huaweis plan B zonder Google?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei zit in de pan sinds de VS in mei 2019 een handelsverbod oplegde aan het Chinese bedrijf. Dat heeft gevolgen voor veel van Huaweis belangen, waaronder zijn smartphones. Wereldwijd zit Huawei in de top drie: het was een enorme speler in Android, een systeem waartoe het nu beperkt toegang heeft.

"We hebben een plan gemaakt voor deze mogelijke uitkomst", zei Jeremy Thompson, executive vice president van het VK, in een interview met de BBC kort na de notering in mei 2019. "We hebben een parallel programma om een alternatief te ontwikkelen. We zouden liever met Android werken, maar als het in de toekomst niet gebeurt, hebben we een alternatief waarvan we denken dat het onze klanten zal verrassen."

Dat alternatief heet HarmonyOS, een multi-platform besturingssysteem dat in augustus 2019 op de Huawei Developers Conference werd aangekondigd .

HarmonyOS gelanceerd in 2019

HarmonyOS 2.0 aangekondigd in augustus 2020

Beta voor smartphones eind 2020

Zodra de ruzie met de VS verscheen, begonnen we te horen praten over een plan B. Maar het was niet de eerste die we hadden gehoord van de plannen van Huawei, want er werd erover gesproken in maart 2019. Richard Yu, CEO van Huaweis apparaatbedrijf, zei destijds dat er een plan B was, maar ze zouden liever samenwerken met partners als Google en Microsoft - iets dat het bedrijf tot op zekere hoogte nog steeds onderhoudt en doet.

HarmonyOS werd in augustus 2019 onthuld, naar verwachting een vervanging voor Android, maar dat was niet het geval. HarmonyOS is ingezet voor IoT-toepassingen en televisies, maar op de Huawei Developer Conference (HDC) 2020 bevestigde Huawei dat de HarmonyOS 2.0-bèta voor smartwatches en tvs eraan komt en dat er in december 2020 een bèta voor smartphones zal worden gelanceerd.

Richard Yu kickstart # HDC2020 met zijn openingstoespraak die zich richt op de intelligente ecosystemen voor alle scenarios. #HUAWEI streeft ernaar om voor iedereen samenhangende digitale ecosystemen te bouwen. # Together2020 pic.twitter.com/EAn35r42XO - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 10 september 2020

Huawei bevestigde dat HarmonyOS in China bekend staat als HongMengOS. HongMengOS was een van de eerste namen die verscheen kort nadat de VS spuugde en we kwamen HarmonyOS voor het eerst tegen als handelsmerk voorafgaand aan de aankondiging.

Cross-device platform

Wearables, IoT, smart home, tvs, smartphones

HarmonyOS werd officieel onthuld op de HDC in augustus 2019. Het wordt beschreven als een op microkernel gebaseerd, gedistribueerd besturingssysteem, ontworpen om op alle soorten apparaten te werken.

Huawei zei dat het zou beginnen met smartwatches, wearables, head-units in de auto en het voedt de Honor Vision smart TV ., Hoewel het bedrijf vasthield aan open source Android voor zijn smartphones in 2020, terwijl zijn wearables op dat moment nog LiteOS gebruiken. van schrijven.

HarmonyOS 2.0 neemt een grote volgende stap om meer verbindingen te maken in het ecosysteem voor alle scenarios. We zullen deze maand een bètaversie voor ontwikkelaars hebben ... # HDC2020 pic.twitter.com/mEViADF5VI - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 10 september 2020

Op basis van de aankondigingen van HDC 2020 en de bevestiging dat er een bètaversie komt voor horloges en vervolgens voor telefoons, lijkt het erop dat Huawei een mogelijke overstap zou kunnen maken van de open source Android die het op veel apparaten gebruikt.

Aangezien HarmonyOS op alle platforms kan worden uitgevoerd, is het in feite een alternatief voor Android, dat Android, Android Auto, WearOS, Android TV en Android Things kan vervangen, hoewel het tot nu toe Android niet heeft vervangen op Huawei-apparaten - die Huawei blijft gebruiken , meest recentelijk op de Huawei P40 Pro .

"We hadden een besturingssysteem nodig dat alle scenarios ondersteunt, dat kan worden gebruikt op een breed scala aan apparaten en platforms, en dat kan voldoen aan de vraag van de consument naar lage latentie en sterke beveiliging", legt Richard Yu, CEO van Huaweis Consumer Business Group, uit. bij de lancering van 2019.

Huawei zei bij de lancering van HarmonyOS dat als het "Android in de toekomst niet kan gebruiken, het onmiddellijk kan overschakelen naar HarmonyOS." Huaweis terugkeer naar de volledige Google Android-ervaring lijkt nu erg onwaarschijnlijk en velen geloven dat een Huawei-smartphone met HarmonyOS in 2021 zal worden gelanceerd.

Huawei heeft geen toegang meer tot Google Mobile Services

App Gallery neemt toe

In plaats van Android volledig te dumpen, blijft Huawei het open source core Android-besturingssysteem op zijn apparaten gebruiken. Een perfect voorbeeld is de Huawei P40 Pro, die in maart 2020 werd gelanceerd en werd beïnvloed door het verbod op Huawei-apparaten . Het resultaat was dat het werd gelanceerd zonder de Google-services die u normaal op een Android-apparaat zou vinden.

Dat omvatte alles wat deel zou uitmaken van Google Mobile Services - de Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube - en alle andere Google-apps. Het Amerikaanse verbod betekent dat Huawei deze diensten van Google niet kan gebruiken, dus dat missen klanten momenteel.

Huawei vervangt deze diensten door alternatieven. Het heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het met TomTom gaat werken aan een nieuwe kaartoplossing, het werkt aan zijn eigen zoekprogramma en een groot deel van het aanbod werkt aan het uitbreiden van zijn eigen App Gallery om de Play Store te vervangen door een volledige suite van Huawei Mobile Services.

Huawei heeft veel cloudondersteuning voor zijn bestaande services en iedereen met een Huawei-ID heeft mogelijk gewoon toegang tot al die services, gesynchroniseerd met verschillende apparaten, of je nu toegang hebt vanaf een Android-telefoon of vanaf nieuwe HarmonyOS-apparaten - dus Huawei begint eigenlijk niet helemaal opnieuw.

Huawei heeft vaak gezegd dat het in principe terug zou kunnen schakelen naar de volledige Android-ervaring door een schakelaar om te draaien, maar er is ook de suggestie dat Huawei nu meer zijn eigen koers gaat volgen en de meest recente aankondigingen over een HarmonyOS-bèta voor smartphones versterkt deze boodschap.

Het is waarschijnlijk dat Huawei zich aan EMUI zal houden, dus of het kernbesturingssysteem van de smartphone Android of HarmonyOS is, het zal er waarschijnlijk hetzelfde uitzien en zich vrijwel hetzelfde gedragen.

Geschreven door Chris Hall.