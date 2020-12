Wat betekent het handelsverbod van Huawei voor uw Huawei- of Honor-telefoon?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als gevolg van een handelsverbod met de VS kan Huawei nieuwe releasetelefoons niet vooraf laden met Google-apps zoals Maps en YouTube, de Google Play Store of Google Assistant.

Pre-mei 2019 zullen Huawei- en Honor-telefoons beveiligingsupdates blijven ontvangen en de huidige apparaten die Android 10 zullen krijgen, zullen deze nog steeds krijgen. Huawei-laptops krijgen alle Windows-updates op de traditionele manier.

Maar nieuw uitgebrachte Huawei-telefoons kunnen geen Google-services gebruiken en dit wordt een probleem op de lange termijn. Merk op dat dit niet van toepassing is op handsets uit de P30-serie, inclusief de P30 Pro New Edition (mei 2020), die in wezen een geüpgradede P30 Pro is in plaats van een nieuwe telefoon.

De Huawei P40 en P40 Pro , Mate 40-serie , Mate 30-serie , Mate Xs en Honor 30-serie hebben geen Google-apps . Ze vertrouwen op Huawei-apps en de App Gallery-downloadwinkel, die op dit moment niet enorm veel apps heeft. En met name zaken als veel apps voor internetbankieren en specifieke diensten worden momenteel niet verzorgd, hoewel Huawei zich enorm inspant om dit te verbeteren.

Deze nieuwe Huawei- en Honor-telefoons worden geleverd met Android 10 (met Huaweis EMUI 10-gebruikersinterface bovenaan). Maar je kunt Google-apps alleen installeren via een relatief ingewikkeld en onbetrouwbaar proces en noch Huawei noch Google bevelen dit officieel aan.

In mei 2019 werd door de Amerikaanse overheid aangekondigd dat Google en Amerikaanse bedrijven de manier waarop ze met Huawei omgaan moeten veranderen . De Chinese reus werd door de VS op de zwarte lijst gezet tijdens de laatste schermutseling van de aanhoudende handelsoorlog.

Google was bijzonder luidruchtig dat het voorkomen dat Huawei zijn versie van Android zou gebruiken, mogelijk zou kunnen leiden tot nationale veiligheidsproblemen door mensen die een door Huawei ontwikkeld vervangend besturingssysteem gebruiken - nu bekend als HarmonyOS . In werkelijkheid komt dit waarschijnlijk omdat niet-Android-telefoons de Google-winst zouden behalen.

Op 29 juni 2019 zei president Trump dat hij had ingestemd om Amerikaanse technologiebedrijven zoals Google en Qualcomm weer te laten verkopen aan Huawei na de herstart van handelsbesprekingen tussen de VS en China. Het voorbehoud is dat het alleen voor goederen is die geen verband houden met de nationale veiligheid. Trump maakte de opmerkingen tijdens een persconferentie op de G20-top in Osaka, Japan. De verhuizing leek een reactie te zijn op het feit dat Amerikaanse bedrijven het effect van het verbod voelden.

Op 1 augustus 2019 leek Trump in tegenspraak met zijn eerdere verklaring (voor de verandering), "we laten Huawei niet toe in ons land, daar zijn we niet in veranderd". Dit zou een sterker standpunt hebben getoond als hij het niet meteen had verduidelijkt met "we kunnen zaken doen met Huawei, dat kunnen we doen". Op 5 september verklaarde Trump opnieuw dat "Huawei een grote zorg is van ons leger, van onze inlichtingendiensten, en we doen geen zaken met Huawei".

Rond deze tijd werden Huawei- en Honor-apparaten weer toegevoegd aan de Android Enterprise Recommended-website . Dat is belangrijk, aangezien Google ze actief aan bedrijven aanbeveelt voor langdurig gebruik.

Huawei heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse telecomregulator (de FCC), omdat het Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen heeft verboden Huawei-apparatuur te kopen met subsidies die door de FCC aan carriers worden betaald om te garanderen dat de toegang tot telecomdiensten overal in de VS beschikbaar blijft.

In januari 2020 ondertekende de regering-Trump een handelsovereenkomst met China waarin de handelsoorlog werd ontdooid, maar er was geen bepaling voor Huawei in de overeenkomst. Er wordt gedacht dat er een tweede deal op tafel ligt, maar er is geen consensus over of dit Huawei zal helpen of hinderen.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft plannen gedumpt om regels in te voeren om het voor Amerikaanse bedrijven moeilijker te maken om met Huawei om te gaan - vermoedelijk vanwege de schade voor Amerikaanse bedrijven. Zoals we al zeiden, is Google geen fan van het handelsverbod. Het toont echter wel aan dat verschillende delen van de Amerikaanse regering het niet eens kunnen worden over een gezamenlijk plan om met het bedrijf om te gaan.

Eind 2019 zei het ministerie van Handel dat het ongeveer 300 licentieverzoeken had ontvangen om met Huawei te blijven omgaan en dat het een kwart daarvan heeft goedgekeurd.

Op 14 mei 2020 werd aangekondigd dat de regering-Trump het oorspronkelijke handelsverbod met nog een jaar had verlengd tot mei 2021, waardoor Amerikaanse bedrijven worden belet telecommunicatieapparatuur te kopen of te gebruiken die is gemaakt door bedrijven die als een nationaal veiligheidsrisico worden beschouwd.

Een tijdelijke licentie die Huawei in staat stelde door te gaan met het maken van software-updates voor bestaande telefoons, liep af op 17 augustus 2020 , hoewel beveiligingsupdates vrijgesteld lijken te zijn. Een deel van zijn bestaansreden was om landelijke netwerkoperators in de VS in staat te stellen updates te blijven ontvangen voor de Huawei-hardware die in de zendmasten is ingebouwd. Voor de meeste consumenten zijn het echter de effecten op de smartphone-kant van de dingen die het meest voelbaar zullen zijn. De vervaldatum betekent dat Google ook geen updates kan bieden.

Verdere sancties in augustus 2020 hebben de levering van chips door Huawei effectief afgesneden, inclusief de technologie die het nodig heeft om zijn eigen KIrin-telefoonchips en andere chips te maken. Zoals CNN opmerkt, noemden analisten de verhuizing een "dodelijke slag".

De nederlaag van Trump in november 2020 wekte de hoop van Huawei dat de nieuwe regering-Biden haar aanpak kon verzachten. Er zijn echter verschillende verkooppunten - zoals de Washington Post - hebben gemeld dat Biden "waarschijnlijk hard zal blijven voor Chinese technologie". Het citeert inderdaad een artikel uit begin 2020 van Biden dat zegt: "De Verenigde Staten moeten China hard aanpakken. Als China zijn zin krijgt, zal het de Verenigde Staten en Amerikaanse bedrijven blijven beroven van hun technologie en intellectueel eigendom".

Eveneens in november ontving het Amerikaanse bedrijf Qualcomm een licentie om Huawei een aantal 4G-chips te leveren - misschien een voorproefje van wat komen gaat - en sluit het zich aan bij het Amerikaanse Intel en Microsoft om Huawei te kunnen leveren. Het lijkt er zeker op dat een Amerikaans doel om een voordeel voor haar bedrijven te creëren, begint te werken.

Bij de lancering van Mate 30 in september 2019 vertelde Huawei-CEO Richard Yu aan Pocket-lint dat Huawei Google-apps van de ene op de andere dag naar de getroffen apparaten zou kunnen sturen als het verbod zou worden opgeheven, maar hij zei dat hij dacht dat de telefoon in veel gebieden nog steeds goed zal verkopen, vooral China natuurlijk (we zijn ertoe gebracht te geloven dat dit het geval is).

Hij opende ook zijn gevoelens over het verbod. "Het is niet goed voor Amerikaanse bedrijven, het is niet goed [voor ons] ... in het verleden hebben we een grote bijdrage [geleverd] aan Amerikaanse bedrijven. En nu mag het niet worden gebruikt ... het is schadelijk voor de zaken van Amerikaanse bedrijven.

"We zijn heel open en transparant. We zijn een geglobaliseerd bedrijf. In de handelsoorlog tussen de VS en China zijn we een onderhandelingschip geworden.

"We wilden dit niet doen ... we werden gedwongen dit te doen. We hebben een goede samenwerking met Google, maar de Amerikaanse regering heeft ons gedwongen dit te doen. Ik hoop dat jullie [journalisten] dit kunnen begrijpen."

Op 18 mei 2020 bracht Huawei een sterk geformuleerde verklaring uit waarin hij ten minste de laatste voorgestelde maatregelen haalde om te stoppen met het gebruik van Amerikaanse technologieën, ook bij de productie van chips in zijn andere producten.

"In haar niet aflatende streven om haar wurggreep op ons bedrijf aan te scherpen, heeft de Amerikaanse regering besloten door te gaan en de zorgen van veel bedrijven en brancheorganisaties volledig te negeren", aldus de verklaring.

"Deze nieuwe regel zal van invloed zijn op de uitbreiding, het onderhoud en de continue werking van netwerken ter waarde van honderden miljarden dollars die we in meer dan 170 landen hebben uitgerold."

"De VS benutten hun eigen technologische sterke punten om bedrijven buiten hun eigen grenzen te verpletteren. Dit zal alleen maar het vertrouwen ondermijnen dat internationale bedrijven stellen in Amerikaanse technologie en toeleveringsketens. Uiteindelijk zal dit de Amerikaanse belangen schaden."

Australië en Japan hebben Huawei geblokkeerd van betrokkenheid bij 5G-netwerken, maar de Britse regering zag in januari 2020 geen reden om hetzelfde te doen , waardoor haar betrokkenheid bij een individueel mobiel netwerk werd beperkt tot minder dan 35 procent van het niet-kernnetwerk.

Het zand verschoof echter - op 15 mei 2020 schetste het Amerikaanse ministerie van Handel verdere beperkende maatregelen tegen Huawei om te voorkomen dat het chips maakt met behulp van Amerikaanse technologieën met behulp van in Amerika gebaseerde IP of zelfs apparatuur. De nieuwe regels betekenen dat Huawei een licentie nodig heeft om elke Amerikaanse technologie te gebruiken. Huawei had geprobeerd een aantal van zijn ontwerpprocessen in de VS te inhechten om het oorspronkelijke verbod te omzeilen, wat de VS duidelijk niet leuk vond.

Deze uitspraak heeft een enorm effect gehad omdat het de Britse regering dwong haar eerdere beslissing over Huawei 5G-netwerkapparatuur terug te draaien. Het VK heeft nu gezegd dat telcos na 2027 geen gebruik kunnen maken van Huawei 5G-netwerkapparatuur en tegen het einde van 2020 moeten stoppen met het kopen van nieuwe apparatuur. Er is een deadline voor de installatie van deze apparatuur in september 2021.

De Amerikaanse telecomtoezichthouder - de FCC - heeft Huawei en ZTE onlangs ook bestempeld als bedreigingen voor de nationale veiligheid, maar heeft, net als bij het handelsverbod, geen enkel bewijs hiervan openbaar gemaakt.

Het VK is mogelijk in een hoek gedreven. Het VK heeft een Amerikaanse handelsovereenkomst nodig in de post-Brexit-wereld en er kunnen verdere beperkingen voor Huawei gelden om die deal over de lijn te krijgen.

Bestaande Huawei-apparaten van vóór mei 2019, zoals de P30-serie (inclusief de P30 Pro New Edition), P20-serie en Mate 20-serie, worden in hun huidige vorm niet beïnvloed. Er zullen geen apps verdwijnen en ze kunnen Google-apps blijven gebruiken en beveiligingsupdates ontvangen. Omdat Honor een dochteronderneming is van Huawei, zouden dezelfde implicaties ook gelden voor zijn telefoons.

Google is op dit punt duidelijk: "Voor gebruikers van onze diensten zullen Google Play en de beveiligingsmaatregelen van Google Play Protect blijven functioneren op bestaande Huawei-apparaten".

Huawei zegt van zijn kant "beveiligingsupdates en after-sales services te blijven bieden aan alle bestaande smartphone- en tabletproducten van Huawei en Honor die zijn verkocht of die wereldwijd nog op voorraad zijn."

Wat een tijdje niet duidelijk was, was of Huawei- en Honor-handsets functie-updates zouden krijgen. Maar we weten nu dat de volgende apparaten in 2020 de upgrade naar Android 10 krijgen . De eigenaren van deze telefoons hoeven zich dus geen zorgen te maken over deze situatie.

P30 Pro

Huawei P30

Mate 20 Huawei

Mate 20 Pro

Stuurman 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart + 2019

P smart Z

Stuurman 20 X

Stuurman 20 X 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Stuurman 10

Mate 20 Lite

Eer 8X

Eer 10

Eer 20

Eer 20i / 20 Lite

Eer 20 Pro

