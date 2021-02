In-display vingerafdruklezers: hoe ze werken plus optisch versus ultrasoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bijna elke grote vlaggenschip-Android-telefoon heeft nu een ingebouwde vingerafdruklezer. Maar hoe werken ze en hoe evolueert de technologie?

Terwijl de iPhone op de iPhone X naar Face ID is verhuisd (en nooit achterom heeft gekeken), bieden de meeste grote Android-telefoons een vingerafdruk-ID als het belangrijkste biometrische toegangspunt tot je telefoon - zelfs als ze ook hun weddenschappen afdekken in termen van ondersteuning van verbeterde gezichtsherkenning ook.

Oppo en OnePlus waren een van de eersten die serieus vingerafdruksensoren onder het scherm integreerden en ze blijven enkele van de belangrijkste pleitbezorgers, terwijl Samsung en Huawei en vele anderen ook gebruik hebben gemaakt van de technologie. Laten we eens kijken naar de technologieën die nodig zijn om vingerafdruklezers onder het scherm naar onze telefoons te brengen.

De meeste scanners die we tot nu toe hebben gezien, zijn optische scanners - deze gebruiken wat licht om uw vinger te verlichten. Een kleine camera onder het scherm neemt een afbeelding van uw vinger die vervolgens wordt vergeleken met de opgeslagen afbeelding.

We dachten aanvankelijk dat vingerafdrukscanners onder het scherm steeds meer ultrasoon zouden zijn in plaats van optisch, en het is een van deze die door Samsung wordt gebruikt in zijn vlaggenschip Galaxy S-serie. Maar het feit dat deze sensoren niet worden gebruikt, wijst er eerder op dat ze te duur zijn om te gebruiken.

Ultrasone sensoren werken met behulp van echografie om een beeld van uw vingerafdruk op te bouwen (ja, echt waar) en werken beter met rommelige vingerafdrukken, bijvoorbeeld als uw handen nat of vettig zijn met zonnebrandcrème. Ze zijn in wezen Face ID voor je vinger.

Qualcomm kondigde in januari 2021 de 3D Sonic Sensor Gen 2 aan en belooft een 77 procent groter vingerafdruklezeroppervlak te bieden dan zijn voorganger. Het is ook 50 procent sneller en neemt 1,7 keer de hoeveelheid biometrische gegevens op, waardoor het veiliger is.

De sensoren zijn zo gevoelig dat ze de bloedstroom in iemands vinger daadwerkelijk kunnen detecteren en voorkomen dat hackers afdrukken vervalsen met behulp van mallen of fotos. Voeg dat toe aan geluidsgolven die tegen de richels en valleien in je vinger weerkaatsen, en je hebt een zeer veilige vorm van authenticatie.

Aangezien dit een upgrade is van de sensor in de S20 / S10- en Note 20 / Note 10-serie, zou het inderdaad erg goed moeten zijn, en het zal vanaf begin 2021 in telefoons verschijnen. Of dit nu wel of niet in de De S21-serie is echter door geen van beide bedrijven bevestigd of expliciet vermeld.

Op het eerste gezicht is het antwoord ja. Maar het maakt niet uit of meer handsets ze niet gebruiken vanwege de extra kosten. En in werkelijkheid zijn de optische sensoren een stuk beter geworden sinds de vroege generatie versies die werden gebruikt. Ze zijn nu snel en minder vatbaar voor mislukte scans. Vooral op high-end telefoons.

De weg naar ultrasone vingerafdruklezers is redelijk lang geweest. In 2013 verwierf Qualcomm een bedrijf genaamd Ultra-Scan, een klein bedrijf met "zeer goede IP voor ultrasone golfvorm" en met een achtergrond in het produceren van ultrasone lezers voor de Amerikaanse overheid.

"We hebben dat genomen en een manier gevonden om miljoenen te produceren om de kosten laag te houden", legt Katouzian van Qualcomm uit. "We hoeven geen lichtbron door het scherm te laten schijnen. De lichtbron kan na verloop van tijd het LCD-scherm verslechteren ... het lijkt erg op een fotokopieerapparaat.

Qualcomm is echter zeker niet de enige naam in vingerafdruksensoren; Synaptics is een andere, terwijl Goodix ook sensoren maakt voor een groot aantal Android-apparaten, waaronder sensoren onder het display van Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus en Xiaomi. De technologie kan werken onder zowel LCD- als OLED-schermen.

We verwachten dat er nog veel meer telefoons zullen verschijnen met optische sensoren - de technologie zal zeker niet verdwijnen. Enige tijd geleden presenteerde Oppo zelfs een "wide zone" optische vingerafdruksensor, die een gebied herkent dat tot 15 keer groter is dan de huidige sensoren.

Een vergelijkbare technologie werd niet zo lang geleden ook door Vivo gebruikt in een van zijn concepttelefoons. Vivos Apex-concepttelefoon voor het volledige scherm van 2019 was een vingerafdruksensor.

Als dit door meer fabrikanten zou worden overgenomen en kosteneffectief (en betrouwbaar) zou zijn, zou het het spel voor vingerafdrukscanners volledig veranderen. Hiermee kunt u minder precies zijn met waar u uw vinger of duim plaatst om de telefoon te ontgrendelen. U kunt uw duim letterlijk overal op het scherm neerleggen en de telefoon ontgrendelen.

Helaas is het sinds 2019 een beetje op dit front gegaan, en we moeten het nog zien aangenomen in een echt massamarktapparaat van een van de bekende namen. Voorlopig is het nog steeds een droom die alleen tot leven komt in een concepttelefoon.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Cam Bunton.