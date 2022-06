HTC Desire 22 Pro is de Viverse telefoon die we verwachtten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HTC is terug met een nieuwe middenklasse smartphone die, zoals veel van zijn releases in de afgelopen paar jaar, wordt geleverd met een belangrijke gimmick. Het is de eerste "Viverse" handset van het bedrijf.

De HTC Desire 22 Pro is een 6,6-inch toestel met een 2414 x 1080 pixels 120Hz scherm, Snapdragon 695 chipset, en 8GB RAM. Het toestel is echter vooral ontworpen als de "perfecte partner" voor de HTC Vive Flow virtual reality-bril.

De Viverse invalshoek houdt daar niet op. Het toestel wordt geleverd met voorgeïnstalleerde metaverse-centrische apps om "nieuwe werelden te verkennen", NFT's te kopen en je eigen virtuele ruimtes te creëren.

Er is ook een functie voor omgekeerd opladen waarmee je je Vive Flow van stroom kunt voorzien via de 4.520 mAh-batterij van de telefoon.

Andere specificaties zijn 128 GB opslagruimte en een drievoudig camerasysteem aan de achterzijde (64-megapixel hoofdcamera, 13-megapixel ultrawide, 5-megapixel dieptecamera). De frontcamera maakt gebruik van een 32-megapixelsensor.

Er is voorzien in IP67 water- en stofbescherming, terwijl er een vingerafdruksensor op de aan/uit-knop zit voor de veiligheid.

De HTC Desire 22 Pro is nu te pre-orderen vanaf £ 399 in het Verenigd Koninkrijk. Het toestel is ook verkrijgbaar met 15 procent korting in een bundel inclusief een Vive Flow VR-headset. Je krijgt een extra paar HTC TWS oordopjes en een hoesje voor de telefoon zonder extra kosten als je voor of op 31 juli 2022 bestelt.

Geschreven door Rik Henderson.