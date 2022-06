HTC teaset een mogelijke 'Viverse' telefoon lancering voor eind juni

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HTC is van plan om in juni een media-evenement te houden om mogelijk een nieuw mobiel apparaat te lanceren met een mogelijke AR/VR-ervaring en Viverse-integratie. Hier is alles wat je moet weten. Toegegeven, de details zijn op dit moment dun, maar bookmark deze pagina, want hij zal worden bijgewerkt met de nieuwste informatie.

HTC heeft op Twitter een teaser geplaatst voor een aankomende telefoon die zijn debuut zal maken tijdens een lanceringsevenement op 28 juni 2022. Er zijn geen andere details over het evenement of het mobiele apparaat, behalve dat de telefoon metaverse functies zal hebben, zoals HTC tijdens MWC 2022 teasde. Pocket-lint zal deze gids bijwerken zodra er meer informatie beschikbaar is.

HTC zal zijn Viverse-evenement waarschijnlijk livestreamen op YouTube. De video van het evenement zal bovenaan deze pagina worden toegevoegd zodra hij officieel beschikbaar is.

Begin 2022 kondigde HTC zijn antwoord op Facebook's metaverse aan, Viverse, waarmee je met anderen zou kunnen communiceren via een VR-chat, vergaderingen zou kunnen houden in Engage, zou kunnen samenwerken in Vive Sync, holografische VR-concerten zou kunnen bijwonen, en meer. Vervolgens zei HTC tijdens MWC 2022 dat het werkt aan een vlaggenschiptelefoon die zal werken met de metaverse.

Nu zou HTC de lancering van dat mobiele toestel aan het teasen zijn, door een uitnodiging op Twitter te delen met een telefoonvormig silhouet samen met een Viverse-logo.

De telefoon zal waarschijnlijk een augmented reality- en virtual reality-ervaring bieden en een soort van tijd in HTC's open-source metaverse platform Viverse. Rapporten hebben ook gespeculeerd over de vraag of het HTC Exodus-achtige blockchain-functies zal hebben. Weinig is nu zeker bekend, aangezien er tot op heden niet veel is uitgelekt.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 11 juni 2022

Dat gezegd hebbende, HTC is duidelijk klaar om meer te delen over het Viverse en zal mogelijk in juni een toestel onthullen.

Geschreven door Maggie Tillman.