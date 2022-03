HTC lanceert in april een vlaggenschip 'Metaverse'-telefoon?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC is van plan een nieuwe telefoon op de markt te brengen met een zeer specifieke reeks verbeteringen die zijn ontworpen om het meeste uit de groeiende Metaverse-markt te halen.

Zoals we de afgelopen maanden hebben gezien van Qualcomm en Meta (voorheen Facebook), gaat een groot deel van de investeringen en ontwikkeling naar het bouwen van de Metaverse en apparaten die zijn ontworpen om er toegang toe te krijgen.

De opmerkingen werden gemaakt door een HTC-manager in Azië, in gesprek met DigiTimes , die verklaarde dat de fabrikant een high-end telefoon zal bouwen en deze in april zal lanceren.

Het is een beetje een ongebruikelijke zet van HTC , aangezien het grotendeels afwezig is geweest op de smartphonemarkt sinds het zijn telefoonactiviteiten aan Google heeft verkocht. Toch is het ook allemaal niet zo vreemd.

Toen de blockchain nog een opkomende industrie was, was het een van de weinige bedrijven die een "blockchain-telefoon" bouwde . Dit was in een tijd dat het niet echt andere relevante smartphones aan het bouwen was.

Zelfs in zijn hoogtijdagen lanceerde het een 3D-video-opnametelefoon en een Facebook-telefoon . Het is nooit verlegen geweest om smartphones te bouwen met optimalisaties voor zeer specifieke diensten en functies.

Wat deze "Metaverse-telefoon" eigenlijk anders zal doen dan elk ander apparaat, moeten we nog ontdekken. Of het nu gaat om het vastleggen en creëren van 3D-beelden, of het verwerken van virtual reality-werelden om een aangesloten headset van stroom te voorzien, is onduidelijk. Misschien allebei?

Als de opmerkingen over de tijdschaal juist blijken te zijn, hebben we gelukkig niet veel tijd om te wachten tot we precies weten wat HTC bedoelt.

Geschreven door Cam Bunton.