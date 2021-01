Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC houdt zijn telefoonbereik stilletjes in zijn thuisland en heeft een nieuwe telefoon uit de Desire-serie gelanceerd, de HTC Desire 21 Pro 5G.

Zoals de meeste recente telefoons van het merk Desire, is dit een apparaat uit het middensegment en volgt op de Desire 20 Pro die in de zomer van 2020 werd gelanceerd.

Als je naar het specificatieblad kijkt, lijkt het een telefoon die fatsoenlijk genoeg is voor de 5G-markt in het middensegment en alle kenmerken van een solide apparaat biedt.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft het 5G-ondersteuning en wordt het aangedreven door de Snapdragon 690- processor samen met 8 GB RAM en 128 GB opslag met ruimte voor uitbreiding via een micro SD-kaart.

Om de telefoon een hele dag te laten werken - en nog wat - zit er een royale batterij met een capaciteit van 5.000 mAh met ondersteuning voor snel opladen voor Qualcomms 18W Quick Charge 4.0-technologie.

Aan de voorkant vind je een groot 6,7-inch fullHD + (1080 x 2400) IPS-scherm met een enkele selfiecamera met kleine gaatjes bovenaan. IPS zijn betekent geen vingerafdruksensor in het display. In plaats daarvan is er, net als de trend voor vergelijkbare telefoons, een fysieke sensor ingebouwd in de knop aan de zijkant.

Het heeft een quad-camera aan de achterkant die bestaat uit de gebruikelijke boosdoeners: een 48 megapixel primaire, 8 megapixel ultrabrede, 2 megapixel macro en 2 megapixel diepte.

In Taiwan, waar het te koop zal zijn, zal de Desire 21 Pro 5G worden verkocht voor 11.990 Taiwanese dollar, wat ongeveer £ 313 of $ 427 is.

Nu HTC het grootste deel van zijn telefoonhardwareactiviteiten aan Google heeft verkocht, is zijn wereldwijde aanwezigheid afgenomen en het is onwaarschijnlijk dat het buiten Taiwan wordt gelanceerd.

Geschreven door Cam Bunton.