Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC is in de vergetelheid geraakt als het om smartphones gaat . Maar een recent ontdekt patent suggereert dat het een terugkeer overweegt, met een opvouwbare telefoon. LetsGoDigital zei dat het een dossier had gezien met details over een mobiel apparaat met een naar buiten vouwbaar display en een middelste scharnier.

Met andere woorden, het scherm is nog steeds zichtbaar, maar in twee aparte delen, als de telefoon gesloten is. De patentdocumentatie verraadt verder weinig, al laten de bijgevoegde schetsen wel zien hoe het scharnier werkt. De vouw op dit apparaat doet denken aan de Motorola Razr , in die zin dat deze horizontaal over het midden is in plaats van verticaal. Andere informatie uit het archief geeft aan dat het display automatisch wordt aangepast als het apparaat wordt opgevouwen, zodat het nog steeds informatie kan weergeven, zelfs als het is gesloten.

Het is een jaar geleden dat HTC onder nieuw leiderschap kwam. En de nieuwe CEO heeft aangegeven dat HTC zijn smartphoneafdeling nieuw leven wil inblazen. Het is dus niet ondenkbaar om te denken dat het bedrijf van plan is om een oerknal te maken met zijn wederopstanding, door een innovatief apparaat met een ongebruikelijke vormfactor te introduceren.

Laten we echter een stap terug doen en onthouden dat octrooiaanvragen alleen laten zien waar fabrikanten of bedrijven over hebben nagedacht - niet wat ze nu in fabrieken produceren of actief ontwikkelen. We vermoeden dat HTC voorlopig nog zwijgt over dit patent.

Als HTC de komende jaren een opvouwbare telefoon uitbrengt, zou je die dan proberen? En wat voor soort prijskaartje zou het moeten krijgen in de VS en het VK?

Geschreven door Maggie Tillman.